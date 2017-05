10 cosas que no te harán adelgazar

Comes menos, haces deporte… y aun así no consigues adelgazar. Algo pasa que no te permite desbloquear. Si no sigues estrictamente la dieta prescrita, es fácil cometer pequeños errores, de los cuales quizá no te das cuenta. Por ejemplo, ¿a qué hora cenas por la noche? ¿te lees las etiquetas nutricionales de los productos alimentarios cuando los compras? Hay cosas que no debes dejar de tener en cuenta y aquí te las recordamos: