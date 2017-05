Twitter vapulea a Manel Navarro

Tras su poco exitosa actuación en el festival, Twitter se ha llenado de comentarios entre graciosos e hirientes que se mofan de los rácanos cinco puntos obtenidos, de su canción y, sobre todo, de ese gallo que el joven entonó al final de su actuación en Kiev.

La avalancha de mensajes ha sido tal, que el propio Navarro ha admitido este lunes que le ha costado salir a la calle a su vuelta a casa tras Eurovisión.

Manel Navarro se sincera después de Eurovisión: "Ayer bajé a la calle con capucha, me dicen gilipollas, y con razón" https://t.co/0LImVzvC3v

Pero quizá el cantante ha equivocado su estrategia. Vista la afición de los más jóvenes por las redes sociales, y como seguro que Navarro no es una excepción, habría estado más tranquilo dando un paseo por su barrio que encerrado en casa, convertido en espectador del furibundo vapuleo al que le ha sometido internet.

Aunque ganen las críticas, Twitter también tiene su corazoncito. Y hay quien, molesto por la avalancha de ataques, ha defendido al cantante. Al fin y al cabo, solo es un chaval de 21 años que bastante mal debe sentirse tras el fracaso de su actuación...

No me gusta Manel Navarro ni su canción, el gallo de Eurovisión fue monumental y mi favorita era Mirela, pero al pobre no se le da tregua