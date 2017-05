Manel Navarro: perdedor de Eurovisión, ganador en Twitter

En el plano musical, para España el certamen de Eurovisión de este año no ha supuesto más que un mal rato . Nuestro país acabó en última posición después de recibir tan solo cinco puntos del televoto. En esta ocasión ni Portugal, flamante ganador del certamen, nos otorgó el apoyo al que tradicionalmente nos tenía acostumbrados.

Pero Eurovisión hace años que no es solo música. La gala se sigue con especial interés en las redes sociales, sobre todo en Twitter. A los tuiteros no se les suele escapar nada y este sábado no fue una excepción. La red se llenó de gracietas, memes y otros montajes en los que el rey indiscutible fue el gallo del representante español. De hecho, hasta el propio Manel hizo leña del árbol caído.

Aunque se haya colado un invitado no deseado... pic.twitter.com/eydtmSirai — Manel Navarro Music (@ManelNMusic) 13 de mayo de 2017

Algunos metieron el dedo en la llaga...

No digas nada, solo dale a RT pic.twitter.com/bpnKTrthSk — MB8 (@monobabu) 13 de mayo de 2017

Hasta Netflix se apuntó a las chanzas.