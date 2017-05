Y el tuit más retuiteado de la historia es para...

Wendy's no dejó pasar el desafío y le dió una cifra: 18 millones.

"Considéralo hecho", les respondió el chaval. Y dispuesto a lograr su objetivo, inició una campaña viral que ahora ha tenido su recompensa.

No, el fan de los 'nuggets' no ha alcanzado 18 millones de retuits -en realidad, nadie se ha acercado nunca a esa cifra-, pero si lleva más de 3,5 millones, lo que ha convertido su mensaje en el más compartido de la historia, según ha confirmado la propia red social.

Wilkerson solo escribió una corta frase: "Ayúdame, por favor. Un hombre necesita sus nuggets', seguida de una imagen del desafío lanzado a Wendy's y de la respuesta de la empresa.

HELP ME PLEASE. A MAN NEEDS HIS NUGGS pic.twitter.com/4SrfHmEMo3

A partir de ahí, las redes hicieron su trabajo, y miles y miles de personas comenzaron a compartir el tuit. Ciudadanos anónimos, famosos, personas de todo el mundo quisieron ayudar a este (otro) rey del pollo frito.

Hasta ahora, el récord de retuiteos lo tenía el famoso selfi de Ellen DeGeneres en la ceremonia de los Oscar de 2014. La foto, en la que aparecían un buen puñado de las estrellas invitadas a la gala, lleva 3,4 millones de retuits.

If only Bradley's arm was longer. Best photo ever. #oscars pic.twitter.com/C9U5NOtGap

DeGeneres ha necesitado tres años para alcanzar esa cifra, pero Wilkerson la ha logrado en poco más de un mes. Tal ha sido su presencia en las redes que, aunque se ha quedado muy lejos de los 18 millones de retuits, Wendy's se ha comprometido a darle gratis todos los 'nuggets' que le apetezcan durante los próximos doce meses.

.@carterjwm is now the most retweeted tweet of all-time. That’s good for the nuggets, and $100k to @DTFA. Consider it done. #nuggsforcarter pic.twitter.com/k6uhsJiP4E