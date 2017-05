Pero para convertirse en un referente, como Rebeca Labara, la oscense detrás de la marca A Trendy Life, hay que saber dominar todos los medios disponibles. "La comunicación va cambiando y las nuevas tecnologías también. Estas nuevas formas de comunicación hacen que todo sea más dinámico, más entretenido y te permiten segmentar y diversificar la información, adaptándola a cada medio. Eso es algo que me encanta", comenta la 'influencer'.

Cómo conseguir el alisado de pelo perfecto, cómo aplicarse los polvos de sol o su último viaje a La Coruña son algunos de los tutoriales y vídeos que Rebeca ha colgado en su canal de Youtube. A través de Instagram comparte sus viajes, sus 'outfits', sus jornadas de trabajo o los eventos a los que asiste. "También tengo casi 100.000 seguidores en Facebook y más de 55.000 en Twitter. No todo es Instagram, aunque hoy en día es la parte más visual", explica la aragonesa.

Amante de los hábitos de vida saludables y enemiga de los retoques fotográficos, Rebeca, que gestiona personalmente sus perfiles en las redes sociales, cree que la mejor forma de crear vínculos con sus admiradores es "mostrarme natural ante ellos, sin artificios, tal y como soy".

"He enseñado cosas tristes a mis seguidores. Hace unas semanas perdí a mi padre y fue increíble cómo mis lectores me hicieron llegar tanto cariño, tanto amor y tanta empatía con la situación. Aunque mostramos una parte bonita de la vida, también me gusta contar cuando tengo un mal día, cuando no todo es tan perfecto", indica Rebeca.

"Tengo mi propia empresa de comunicación en la que, junto a mi equipo, trabajamos para dar visibilidad online a marcas. También intento que mis clientes influyan y sean 'influencers' en su sector".

A Trendy Life comenzó su andadura en 2009 y desde entonces no ha dejado de sumar adeptos. "Me veo influyendo hasta que el público quiera y yo siga teniendo ganas de dedicarme a este apasionante mundo. Mis lectores de siempre van creciendo conmigo y también se unen nuevos. Eso es realmente enriquecedor", concluye.