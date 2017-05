La vecina rubia y Jon Kortajarena, el romance más divertido de internet

Son la pareja del momento. Bueno, en realidad no son pareja y uno de ellos no es más que un personaje. Pero su historia de amor virtual tiene revolucionadas las redes sociales.

Ella es @lavecinarubia, una exitosa tuitera que, desde el anonimato, juega a desmontar el tópico de la rubia tonta y, con enormes dosis de ingenio y sentido del humor, acumula más de 122.000 seguidores en Twitter.

Él es Jon Kortajarena, uno de los top models españoles más destacados, que tiene una intensa actividad en las redes y cuyos seguidores solo en Twitter superan los 365.000.

La vecina rubia fue la encargada de dar el primer paso, ya que desde hace meses confiesa en internet su amor por el bello modelo. Dando por hecho, además, lo complicado de enamorar a un tipo tan deseado, hasta ha creado un 'hastag' sobre las dificultades de su proyecto: #MeEstoyHaciendoilusionesYmeEstánQuedandoPreciosas.

Cosas que combinan bien: las croquetas y el vino, el color rosa con todo y Jon Kortajarena y yo. — la vecina rubia (@lavecinarubia) 17 de marzo de 2017

Llevo tantos días seguidos soñando con Jon Kortajarena que esta noche el sueño ha empezado con un: "En capítulos anteriores..." — la vecina rubia (@lavecinarubia) 27 de abril de 2017

Cuando tengo que hablar en público miro a toda la gente que tengo delante y para tranquilizarme me imagino a Jon Kortajarena desnudo. — la vecina rubia (@lavecinarubia) 18 de marzo de 2017

Las menciones de la tuitera eran tantas que acabaron por llegar al modelo vasco, quien empezó a seguir a su admiradora en las redes sociales.

Se acerca San Valentín y Jon Kortajarena me sigue en Twitter.



La vida puede ser maravillosa. — la vecina rubia (@lavecinarubia) 10 de febrero de 2017

Y la cosa no quedó ahí, porque Jon Kortajarena empezó a participar en el juego. Su primera mención fue en Instagram, donde colgó una foto de ambos tumbados en la hierba. Bueno, la foto no era de ellos, sino un fotomontaje con unos muñecos, pero a la vecina rubia no pareció importarle demasiado.

Día de campo con la vecina más rubia @lavecinarubia Una publicación compartida de Jon Kortajarena (@kortajarenajon) el 4 de Abr de 2017 a la(s) 12:09 PDT

Y más, cuando él apareció así en otra foto y confesó que el cambio de 'look' se debía a su día en el campo acompañado por la tuitera.

A partir de ahí, la anónima enamorada ha aparecido en muchas ocasiones en las cuentas del modelo, que hasta ha confesado que habla de ella con su perro, Ator.

Hablando con Ator sobre @lavecinarubia. Me dice que si es rubia y tiene pelazo, seguro que es buena chica (como él). pic.twitter.com/Q1G0p16z35 — Jon Kortajarena (@jonkortajarena) 1 de mayo de 2017

Y tanto ha debido reflexionar sobre este asunto, que hasta se está pensando pedirle de una vez una cita a la chica.

Además de mencionarla en internet, Kortajarena y la vecinita ya intercambian mensajes:

La cosa se ha calentado tanto que @lavecinarubia ha pedido la ayuda de la Policía Nacional. En un tuit, solicitó a los agentes que intervinieran. "Espero que la @policia esté investigando lo del robo de mi corazón", les dijo. Y como los 'comunity manager' están en todo, la respuesta no tardó en llegar.

Desde luego, este romance internetero tiene enganchados a muchos cibernautas, que siguen encantados los avances de la vecina en su objetivo de conquistar al modelo. Y como ella no va a ser menos que Angelina Jolie, ha adaptado lo de 'Brangelina' y se ha inventado el término 'Rubijarena' para llamar a su combo con el guapo maniqí. Esperemos que lo suyo acabe mejor que lo de Jolie-Pitt. Las redes sueñan con ello...

La historia de amor entre @jonkortajarena y @lavecinarubia, @policia incluida, me tiene más enganchada que el final de Médico de familia — Bea Andrés Talavera (@BeatrizAnVera) 1 de mayo de 2017