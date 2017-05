Dani Rovira la lía en Twitter por un anuncio de lencería

Todo ha empezado con este tuit sobre una publicidad de sujetadores:

Atención, hombres de España, no miréis las marquesinas en estos días. No vaya a ser que unas fotos de "Intimissimi" os tachen de machistas. — Dani Rovira (@DANIROVIRA) 11 de mayo de 2017

Se refiere a unas sugerentes imágenes de la marca de lencería en las que la modelo Irina Shayk posa en actitud sexy con un sujetador de encaje. El problema es que las redes son muy sensibles -quizá demasiado- a todo lo que suene a sexismo y la respuesta no se ha hecho esperar. Decenas de tuiteros han acusado a Rovira de machismo, le han llamado "cuñao" y "tonto" y le han reprochado que hace un flaco favor a la lucha por los derechos de las mujeres.

Rovira ha respondido con un nuevo tuit, en el que pide "perdón" con un más que evidente mosqueo:

Ah, bueno, sí. Perdón. Hombres de España, miren entonces las marquesinas de "Intimissimi", que no pasa nada. Disfruten de los encajes... — Dani Rovira (@DANIROVIRA) 11 de mayo de 2017

Y claro, si con su primera mención las respuestas eran, en su mayoría de enfado, con este segundo tuit el actor ha desatado las iras de la red:

Llegados a este punto, y ante la desproporción de la respuesta ante lo que no era más que un chiste, Rovira no ha podido ocultar su enfado y ha lanzado un nuevo mensaje en Twitter:

Conclusiones que saco esta mañana. Soy machista, mal humorista, pésimo usuario de la ironía y muy mala persona. Pues me vuelvo a acostar... — Dani Rovira (@DANIROVIRA) 11 de mayo de 2017

Poco después, el actor ha cambiado el tono y ha pedido disculpas a quienes se haya sentido ofendidos por sus tuits. "Nunca es mi intención ofender ni provocar con estos temas, todo lo contrario". "Disculpas a tod@s l@s ofendid@s", ha dicho.

Horas más tarde, el actor ha colgado en Instagram una foto del anuncio de marras, acompañado de una larga reflexión sobre lo ocurrido. "Tengo mil dudas sobre los pequeños gestos, acciones y palabras que puedan ser micro, medio o macro machismos. (Incoherencias y dudas que señaló muy bien mi querida Leticia Dolera en un artículo después de los Goya). ¿Puede lucharse contra el machismo si eres hombre? ¿Contra la pobreza si eres rico? ¿Contra el racismo si eres blanco? Por las respuestas de la sociedad, no lo tengo tan claro", ha escrito.

"Vuelvo a asumir el error de no haber sabido expresar bien la ironía de mi planteamiento -añade Rovira-. De hacer una pequeña broma sobre lo que es y no es machismo (...) Es la segunda vez que públicamente me han linchado por intentar 'con cierta creatividad y humor' defender la igualdad entre sexos. Y me da pena. Porque, sinceramente, me siento un poco menos libre de unos años a esta parte. La cosa es que siempre lo fui, pero lo sabía menos gente. Yo pienso seguir luchando a vuestro lado... si me dejáis hueco... si me enseñáis cuando me equivoque. Gracias por leerme".

Con la mención a su anterior 'linchamiento' en las redes, el actor se refiere a lo ocurrido el año pasado, tras la ceremonia de los Goya que él presentó. La red se llenó de mensajes de enfado en su contra por su discurso en defensa de la cultura y contra los recortes del Gobierno. Tanto se molestó el humorista que volcó en un mensaje su amargura por lo ocurrido:

Tras todas las críticas, desprecios, insultos, acusaciones y decepciones, he de decir que no me ha merecido la pena presentar @PremiosGoya — Dani Rovira (@DANIROVIRA) 9 de febrero de 2016

Luego se le pasó el mal humor, porque este 2017 volvió a presentar la gala del cine español. Y esta vez, lo hizo sin desatar las iras de la red de redes.

Seguro que, con lo ocurrido este jueves, tampoco vuelve a hacer chistes sobre anuncios de lencería...