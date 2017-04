7 consejos para poner en práctica antes de una comilona

Sí, no estamos en navidades o alguna de esas fechas que se celebran con atracones de comida, pero el riesgo de encontrarnos delante de una comilona está siempre presente, porque las grandes celebraciones aparecen como por arte de magia en el calendario.

Pero, si eres capaz de seguir estos consejos que te damos, puedes salir de cualquier festejo sin hacer temblar tu talla.

1.- Nunca llegar hambriento a la comida. Ayunar ralentiza el metabolismo y cuando el cuerpo recibe este subidón de comida, decide almacenarlo por si las moscas. Lo mejor es comer algo antes que haga que no pasemos hambre antes del banquete. Bastará un yogur o un puñado de nueces.

2.- Beber agua. El estómago humano puede contener cerca de un litro de líquidos y comida. Lo que significa que beber un par de vasos de agua antes de la comida permitirá disfrutar de los platos pero reduciendo el aporte de calorías.

3.- Lavarse los dientes. Algunos estudios han demostrado que el olor de la menta actúa como un supresor natural del apetito. Ambientar nuestro espacio con este aroma, o simplemente lavarse los dientes con un dentífrico con olor a menta puede ayudar a mantener el hambre bajo control.

4.- Planificarlo con anticipación. Las comidas abundantes son siempre un desafío, al cual se necesita llegar con un plan preciso, con el fin de tener un control absoluto de la situación porque seguro que aparecen un montón de tentaciones dispuestas a echar por tierra todas nuestras buenas intenciones. Una buena estrategia puede ser concederse solo aquellos alimentos que no se comen salvo en estas ocasiones.

5.- Ir al gimnasio. Hacer ejercicio antes de una comida reduce un tercio la ingesta de calorías, ya que reduce las hormonas que provocan el hambre. Cuanto más intenso sea el ejercicio, mayor será la supresión del apetito, independientemente de la duración de entrenamiento.

6.- Masticar una manzana. Gracias a la elevado cantidad de fibra que contiene la manzana, comerse una de tamaño medio 15 minutos antes de una comida abundante reduce un 15% el número de calorías consumido.

7.- Comer despacio. Una vez que ya se está sentado a la mesa, es importante no abalanzarse sobre la comida, sino ir poco a poco. De esto modo, dará tiempo a que se lleve a cabo el proceso fisiológico y neurológico de nuestro organismo para que las enzimas de la saciedad lleguen a nuestro cerebro, y sintamos que no necesitamos comer más.