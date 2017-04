Operación Bikini de alta intensidad

La operación bikini ya está aquí. Y un nuevo término inglés se ha convertido en la palabra mágica para llegar en forma al verano: HIIT. La sigla resume la expresión High Intensity Interval Training. En castellano, entrenamiento de alta intensidad por intervalos. Está de moda y, como casi siempre que irrumpe un nuevo método, junto a las virtudes llegan los mitos o los errores. Para empezar, en realidad, el HIIT no es nada nuevo. Hasta el punto de que surgió a finales del siglo XIX. Se basa en entrenar la anaerobia, es decir, realizar rutinas que nos mantengan por encima del 85% de volumen de oxígeno en la sangre. Su objetivo es sencillo: incrementar la resistencia física, de manera que, a lo largo del tiempo, el que lo practica llegue a sentir fatiga cada vez más tarde.

Este tipo de ejercicios ha sido siempre un complemento ideal para deportistas de élite, que buscan siempre mayor resistencia y aguante. Pero, ojo, sin llegar nunca al límite. Fundir el cuerpo es justamente lo que todo deportista profesional tratará de evitar.

Ahora, el entrenamiento de alta intensidad ha llegado a los medios de comunicación, con internet como gran aliado. ¿Por qué? Jessica Gómez, entrenadora personal zaragozana, apunta dos motivos principales. Por un lado, que es un tipo de ejercicio físico que se adapta muy bien a las necesidades actuales: permite alcanzar un buen estado de forma dedicando solamente entre 20 minutos y media hora al día (su gran reclamo porque a mayor intensidad menos tiempo hay que dedicar), con ejercicios asequibles (movimientos con nuestro peso corporal en velocidad con repeticiones), sin apenas instrumentos (o muy sencillos) y se puede adaptar a todo tipo de condiciones físicas. Por otro lado, y en el extremo opuesto, determinadas maneras de abordar el HIIT, mucho más duras, responden a ciertas necesidades de liberar el estrés practicando ejercicios extremos que llevan el cuerpo al límite. Y aquí es donde se puede empezar a pisar en terreno pantanoso. ‘Crossfit’, ‘intensity’, ‘tábata’ o ‘freeletics’ son entrenamientos caracterizados por su dureza que se han popularizado en los últimos años. Se basan en la práctica, mediante repeticiones, de ejercicios en realidad de toda la vida (saltos, flexiones, abdominales, ‘burpees’), pero inspirándose en la exigencia de los entranamientos militares. "El problema –advierte Gómez– es que este tipo de ejercicios se pensaron para soldados, que, eventualmente, se encontrarían en situaciones de vida o muerte". Algo muy lejos de la vida cotidiana. Según Gómez, más allá de los gustos o retos personales, este tipo de entrenamiento no tendría sentido desde un punto de vista saludable. "¿Por qué hay que llevar el cuerpo al límite?", se pregunta. "Extenuarse o sudar mucho no es sinónimo de estar más en forma", sostiene. El HIIT tiene grandes ventajas, pero si se practica adecuadamente. Una de las claves es, explica la entrenadora, "realizar los movimientos con precisión". Por eso, cuando se practica de forma demasiado intensa, estos movimientos pueden realizarse erróneamente, con lo que "entrenamos una lesión que quizá no se manifiesta ahora pero sí en un futuro". A juicio de Jéssica, internet juega, en general, un papel nocivo. "Vemos carreras de ‘ultratrail’, ‘iron man’... y creemos que son cosas que podemos llegar a hacer...".

Entre las claves fundamentales de los entrenamientos de alta intensidad se encuentran "la indivualización y la programación". Hay una rutina de HIIT para cada persona. Encontrar la adecuada será sinónimo de éxito. A un nivel básico, para personas que llegan desde el sedentarismo, una rutina de no llega a media hora diaria, realizando a ejercicios básicos donde no haya riesgo de colocación postural, sería suficiente para alcanzar una buena forma. Eso sí, los milagros no existen sin constancia de nada sirve. Cuanto más corta sea la rutina, más a diario habrá que hacerla. Al contrario, cuanto más exigente sea, el descanso jugará un papel fundamental. "En todo entrenamiento –explica Gómez– hay que tener en cuanta un triángulo. Dos de sus vértices son el ejercicio y la nutrición, pero el descanso es el otro gran elemento que pocas veces se tiene en cuenta". Si el ejercicio es duro, el cuerpo deberá reponerse, tanto desde el punto de vista de la alimentación como del descanso.

Los más de 15 años de experiencia de Jéssica Gómez la han llevado a diseñar rutinas de alta intensidad en las que se trabaja con las pulsaciones, combinando ejercicios que las elevan con otros que disminuyen el ritmo cardiaco. La base es no estar nunca parado, aunque con ejercicios de diferente exigencia y trabajando músculos antagonistas. El tiempo dirá si el HIIT se mantiene entre el ‘top’ de las rutinas de moda. Mientras, hay algo que siempre hay entrenar: el sentido común.