'Spotlight' en el instituto

Para realizar esta semblanza, los jóvenes se fijaron en el currículum de la nueva jefa. "Ella iba a ser la líder de nuestro instituto y queríamos asegurarnos de que estaba cualificada", explicó Trina Paul, estudiante y directora de la publicación escolar al 'Kansas City Star'. Y lo que parecía una investigación rutinaria, se convirtió en un cúmulo de sorpresas. La primera estaba en el otro lado del mundo. Descubrieron noticias del 'Gulf News' de 2012 en las que las autoridades educativas emiratíes habían decidido suspender la licencia de la Dubai American Scientific School y acusaban a la profesora Robertson de no estar autorizada para ejercer como directora del centro. Tan malos eran los datos educativos, que el centro fue cerrado en septiembre de 2013.

Después de este hallazgo, los jóvenes estudiaron la formación de Robertson. Y se toparon con otra sorpresa. La Universidad Collins donde se sacó el título de Magisterio en 1994 y el doctorado en 2010 había desaparecido. Tal cual. Los adolescentes plumillas fueron incapaces de encontrar una sede física de este centro. Posteriormente, el Departamento de Educación de Estados Unidos confirmó que ese centro nunca ha estado en sus fichas oficiales desde 1986. Los reporteros del 'Booster Redux' comprobaron que se trata de un lugar donde se compran títulos y diplomas. Con todos estos datos, le preguntaron a Robertson, que solo ofreció "respuestas incompletas, fechas incompatibles e inconsistencias".

Así que hace una semana, los estudiantes y reporteros, todavía sorprendidos de que los mayores no se hubieran dado cuenta antes de los datos que ellos habían hallado con facilidad, publicaron su perfil provocando un terremoto. La Junta Educativa de Pittsburg se quedó pasmada, Robertson negó al 'Kansas City Star' que la Universidad de Collins fuera una mentira cuando estaba ella. Pero, al final, presentó su dimisión y los jóvenes fueron alabados. Hasta Todd Wallack, reportero del equipo 'Spotlight' de 'The Boston Globe' -los reporteros que descubireron cientos de casos de sacerdotes pedófilos- aplaudió la audacia de los jóvenes colegas. "No querían que nadie renunciara ni que nadie fuera despedido. Trabajaron muy duro para descubrir la verdad", dijo, orgullosa, Emily Smith, profesora supervisora del periódico colegial.