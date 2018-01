Netflix negocia hacerse con los derechos de la película sobre Mötley Crüe

La plataforma de contenidos audiovisuales Netflix negocia actualmente hacerse con los derechos de la película sobre la popular banda de rock Mötley Crüe, ha informado este viernes la edición digital de la revista 'The Hollywood Reporter'. El proyecto previamente pasó por las manos de los estudios Paramount Pictures y Focus Features, ha indicado la publicación.

Jeff Tremaine, director de la saga 'Jackass', será el encargado de ponerse detrás de las cámaras con un guion firmado por Rich Wilkes y Tom Kapinos que se basa en la autobiografía 'The Dirt: Confessions of the World's Most Notorious Rock Band', escrita por el autor Neil Strauss y los propios miembros del grupo: Tommy Lee, Vince Neil, Mick Mars y Nikki Sixx.

El libro relata la ascensión de la icónica banda de la década de 1980 dentro de la escena del rock y el metal, todo ello mientras sus componentes vivían situaciones descontroladas de sexo y drogas por medio, que en muchas ocasiones acababan en tremendas peleas y enfrentamientos con las autoridades. Julie Yorn, Erik Olsen y Allen Kovac permanecen asociados al proyecto como productores.