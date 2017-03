Aunque cada vez hay más personas que toman esa decisión, “la presión social sobre la maternidad sigue existiendo”. “Se te va a pasar el arroz, te vas a quedar para vestir santos, queremos ir de bautizo, a ver cuándo te toca a ti… se oyen muchos comentarios y sientes, sobre todo cuando eres más joven, que se meten en tu intimidad”, explica Luzía Meavilla, de 46 años. Esta zaragozana trabaja como gestora en una clínica, es una mujer independiente, soltera, a la que nunca le ha “llamado la atención” la idea de ser madre.

“No es que no me gusten los niños, simplemente nunca me lo he planteado y, con el tiempo, llegas a la conclusión de que no es algo que necesites en tu vida. Es una decisión personal que, socialmente, se ve más respetable en un hombre que en una mujer”, subraya Luzía.

Así lo ha vivido también María Confusión. Se dedica a la música, tiene 50 años y una pareja a la que “nunca le han preguntado si iba a tener hijos cuando a mí, especialmente hace unos años, me preguntaban constantemente”. “Es de los 30 a los 40 cuando vienen las preguntas, sobre todo si tienes pareja”.

María reconoce que la generación anterior lo tuvo “peor porque entonces era un auténtico estigma, pero no tener instinto maternal todavía está penado y todavía eres la rara”. “El problema es que la mujer está siempre cuestionada, haga lo que haga, y el hombre no. Llegas a oír que eres egoísta, que quieres vivir muy bien sin hijos, son preguntas casi inquisitorias. Y, ¿sabes lo peor? Que muchas mujeres te ven como menos completa que ellas por no tener hijos”, concluye Luzía Meavilla.