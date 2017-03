Para eliminar calorías de nuestra alimentación cotidiana no hace falta ser drástico. Poner en marcha unos pequeños hábitos a la hora de comer nos ayudará a ir limando el consumo calórico y, aunque no se note inmediatamente en la báscula si se hace de manera continuada en el tiempo, los resultados pueden ser notables. Te explicamos 10 trucos para eliminar calorías de tu dieta sin notarlo.

1.- Elige agua siempre como bebida. Renunciar a la lata de cola o de cualquier otra bebida azucarada o carbonatada puede suponer una diferencia de 150 calorías al día. Si el agua sola te parece aburrida, puedes tomar agua con gas o añadir al agua natural algún trozo de fruta que le dé sabor. Lo que no sirve es elegir la versión light en las bebidas carbonatadas, ya que, aunque es cierto que se reducen algunas calorías, hacen que tendamos a comer comidas grasas, pensando que las calorías ahorradas con la bebida nos permiten hacerlo.

2.- Hacer un desayuno lleno de fibra. Elegir un desayuno rico en fibra es la mejor manera de saciarse desde primera hora y comer menos a lo largo de la jornada. La avena es sin duda la mejor opción: hay estudios que demuestran que quien desayuna copos de avena ingiere hasta un 30% menos de calorías a la hora de la comida.

3. - Comer proteínas durante la jornada. Los alimentos con alto contenido en proteína resultan más saciantes y ayudan a tener a raya al hambre, evitando así las peligrosas ganas de comer dulces. Para esos momentos en que necesitamos un tentempié, las nueces son una sabia elección.

4.- No añadir extras a la ensalada. Elegir una ensalada en vez de un bocadillo no evitará calorías automáticamente. Y es que frecuentemente junto a la lechuga vienen ingredientes suplementarios que son de todo menos sanos: queso, panceta, tostones, fruta seca… son un concentrado de calorías.

5.- Café o té, pero sin añadidos. Un reciente estudio publicado en la revista ‘Public Health’ afirma que beber café negro (sin crema, ni nata o azúcar) permite ahorrar cerca de 70 calorías, que son 43 para aquellos que beben té.

6.- Encargar la comida antes de tener hambre. Quien elige el menú de la comida al menos una hora antes de sentarse a la mesa puede evitar un sensible número de calorías respeto a aquellos que lo piden justo cuando van a comer. Esperarse a sentir el mordisco del hambre nos hace comer de más.

7.- Tener la cocina recogida. Sí, parece que no tiene nada que ver pero en un cocina limpia tenemos más control sobre nuestros deseos de comer. Un estudio de la Universidad de Cornell hizo la prueba con personas a las que dejaba cerca una caja con galletas. Las que pasaban 10 minutos en una cocina sucia y desordenada picaban más galletas que aquellas que estaban en una cocina limpia y recogida.

8.- Preparar la cena. Hacer la cena en casa permite controlar la cuenta de las calorías que consumimos. ‘Public Health’ dio a conocer un estudio que mostraba que cenar en casa nos libra de ingerir unas 150 calorías más al día, y no solo eso sino que quienes solían comer en casa hacían también elecciones más sanas de los alimentos cuando comían de restaurante.

9.- Reducir el aceite usado al cocinar. Por ejemplo, a la hora de hacer verdura en la sartén se puede usar aceite en spray en vez de echarlo desde la botella, o incluso cocinar las verduras simplemente con caldo de pollo o vegetal.

10.- No comer delante de la televisión. Comer viendo la televisión es una forma segura de perder cintura, ya que al no prestar atención a lo que ingerimos, el cerebro no tiene la sensación de haber comido. El estudio realizado por la Universidad de Cornell dió un resultado curioso y es que ver una película de acción incita a ingerir más calorías que ver un programa de tertulias.