Las redes arden por la nueva campaña de Zara

Las redes sociales han ardido este jueves tras el lanzamiento de la nueva campaña promocional de Zara , en la que la marca de ropa muestra a dos chicas jóvenes y delgadas -con una talla de pantalón que no supera la 36- bajo el slogan 'Love your curves' ('Ama tus curvas').

Basta con echar un vistazo a Twitter para comprobar cuál es la opinión general de los usuarios sobre esta iniciativa. Se muestran molestos y, algunos, incluso hartos de que, en ocasiones como esta, las grandes cadenas de ropa promuevan la delgadez en lugar de la salud.

Incomprensible campaña de @ZARA dirigida a millones de vulnerables adolescentes, que por supuesto deben amar sus curvas. Hemos dicho curvas. pic.twitter.com/segVGxLTXo — Consumidores EnRed (@_EnRed_) 2 de marzo de 2017

Love your curves and all your edges. All your perfect imperfections. pic.twitter.com/5bWqO5UgK4 — مرام. (@Maram_elnptete) 2 de marzo de 2017

Desde Zara se han limitado a afirmar que esta campaña hace referencia a un tipo de pantalón que potencia la figura femenina. Pero parece que no ha sido suficiente.

La primera en hacer pública su queja a través de esta red social ha sido la periodista Muireann O'Connell. 'You have got to be shitting me, Zara' ('Debes estar burlándote de mí, Zara'), escribía en la mañana de este jueves.