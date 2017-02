¿Qué pasó realmente con los sobres de los Óscar?

Emma Stone, la ganadora del Óscar a Mejor Actriz por su trabajo en La La Land, ha asegurado, tras el fallo que proclamó a esta cinta como la ganadora del premio a Mejor Película cuando en realidad lo fue 'Moonlight', que tuvo consigo la tarjeta de su galardón todo el tiempo.

Fue precisamente su tarjeta la que, por error, llegó a las manos de Warren Beatty a la hora de subir al escenario para anunciar el filme vencedor del premio a la mejor película. Durante la comparecencia ante los medios de comunicación posterior a la gala, Stone afirmó que ella no se deshizo en ningún momento de la tarjeta que minutos antes había leído Leonardo DiCaprio y que la había convertido en la ganadora de la estatuilla. "Tuve la tarjeta conmigo todo el tiempo. No sé lo que pasó, y no quiero empezar nada, pero quería dejar claro eso ante los medios", afirmó Stone.

En la ceremonia de los Óscar hay dos juegos de sobres de los Premios de la Academia. Los empleados de PriceWaterhouseCoopers llegan al a gala con dos maletines en los que están los nombres de los ganadores, a continuación los dejan en el backstage, uno a cada lado del escenario, y entregan los sobres a los presentadores justo antes de salir. La compañía se ha disculpado por el error y ha asegurado que está investigando lo sucedido.