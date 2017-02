"¡Los padres son el problema!". El lamento de una maestra jubilada se convierte en viral

Una maestra jubilada ha logrado que su carta al director de un modesto diario de Georgia, en Estados Unidos, sea compartida por medio millón de personas a través de Facebook. Se trata de Lisa Roberson, quien envió una carta titulada "Los padres son el problema" al director del 'The Augusta Chronicle', el diario de esta ciudad del estado de Georgia, uno de los más antiguos de EE. UU. porque se fundó en 1785.

"Como maestra jubilada, estoy harta de personas que no saben nada de las escuelas públicas o no han estado en un aula recientemente y creen que saben cómo arreglar nuestro sistema educativo.

¡Los profesores no son el problema! ¡Los padres son el problema! No están enseñando a sus hijos modales, ni respeto, ni lo más elemental sobre cómo llevarse bien con los demás. Los niños vienen a la escuela con zapatos que cuestan más que el traje entero del maestro, pero no tienen lápiz ni papel. ¿Quién los proporciona? Los maestros suelen sacarlos de sus propios bolsillos.

Cuando mires a las escuelas que están "fallando", observa a los padres y a los estudiantes. ¿Vienen los padres a las tutorías? ¿Hablan regularmente con los maestros? ¿Se aseguran de que sus hijos estén preparados teniendo los materiales necesarios? ¿Se aseguran de que sus hijos hacen sus deberes?

¿Tienen números de teléfono operativos? ¿Toman los estudiantes notas en clase? ¿Hacen su tarea? ¿Los estudiantes escuchan en clase, o son la fuente de interrupciones de clase?

Al mirar estos factores, verá que no son las escuelas las que están fallando, sino los padres. Los maestros no pueden hacer su trabajo y el de los padres. ¡Hasta que los padres se aceleren y hagan su trabajo, nada va a mejorar!".