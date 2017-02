LG lo apuesta todo a la pantalla

El LG G6 crece por arriba y por abajo, no hacia los lados, cambiando el ratio habitual de 16:9 por los 18:9, esto tiene sus pros y sus contras. Aunque parece que es una relación de aspecto a la que está tendiendo la industria audiovisual, muchas películas y juegos y no están optimizados por lo que mostrarán franjas negras, no aprovechando el total de la pantalla. A su favor juega, que si las aplicaciones son capaces de aprovechar todo su potencial, el G6 mostrará entre un 10% y un 15% más de competidores.

LG también ha aprovechado que la pantalla de 18:9 se puede dividir en dos cuadrados perfectos para optimizar la multitarea y para aplicaciones como la cámara.

Este aspecto más alargado también provoca que tenga algunos píxeles extra, lo que LG ha llamado QHD+: 2880 x 1440 que dejan 564 píxeles por pulgada. Una barbaridad.

También llama mucho la atención que han redondeado las esquinas del terminal, algo con lo que aseguran que, además del ‘efecto wow’, han conseguido que pueda encajar mejor los golpes antes las, tan frecuentes como indeseadas, caídas accidentales.

El LG G6 saldrá a la venta en tres colores -Astro Black (negro), Ice Platinum (metal azulado) y Mystic White (blanco)- y está fabricado en cristal y metal. Tiene un grosor de solo 7,9 mm y pesa 163 gramos. Aunque, a primera vista, puede parecer que su trasera es metálica, está cubierta de un cristal que, a excepción de la versión negra, no atrae especialmente las huellas, algo que se agradece.

Potencia

Por lo demás, el G6 es todo lo que se puede esperar de un tope de gama de inicios de 2017. En cuanto a potencia han optado por el Snapdragon 821, por no esperar unos meses a poder calzarle un 835. Habrá que esperar para ver si ha sido una decisión acertada y si puede competir en igualdad de condiciones, en término de potencia bruta, con las bestias que están por llegar al mercado.

El procesador de Qualcomm cuenta con carga rápida y está acompañado por 4 GB de RAM. Por desgracia, la versión europea no contará con carga inalámbrica y también deberemos conformarnos con 32 GB de almacenamiento (en EE. UU. habrá una versión de 64) eso sí, ampliables con tarjetas Micro SD de hasta 2 TB.

Resistencia

Por fin, LG se ha decidido por incluir resistencia al agua IP68, es decir: se puede sumergir hasta 1,5 metros durante media hora. Durante su presentación LG ha insistido en que es un móvil “fiable” cuando se trata de caídas accidentales, pero habrá que esperar a los habituales ‘test de estrés’ de Youtube para ver en que se traduce esta ‘fiabilidad’.

Batería

Otro aspecto que todavía no podemos más que tratar de intuir es el de la batería. El LG G6 tiene 3.300 mAh, que deberían ser suficientes para aguantar algo más de un día sin que hayan tenido que comprometer el peso ni el grosor del ‘smartphone’.

Cámaras

En cuanto a la cámara, LG sigue apostando por la doble lente, esta vez de 13 MPx y F2.4. Mientra que Huawei utiliza la segunda cámara para el blanco y negro y Apple la usa para el Zoom, LG sigue prefiriendo poner el énfasis en un gran angular capaz de captar hasta unos impresionantes 125 grados.

La frontal se queda un poco corta de megapíxeles con solo 5 en una época en la que estas cámara están robando el protagonismo a las traseras.

Precio y fecha de lanzamiento del LG G6

Por el momento, no conocemos la fecha de salida ni su precio, aunque suponemos que llegará en las próximas semanas y que podría rondar los 700 u 800 euros.