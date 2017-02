Khal Drogo y sus guardaespaldas provocan las risas de Twitter

El actor Jason Momoa, conocido por su papel de Khal Drogo en la afamada serie de televisión 'Juego de Tronos' ha provocado varias carcajadas en Twitter por una curiosa foto.

El actor, que mide 1,93, aparece 'protegido' por sus dos guardaespaldas a los que les saca una cabeza.

Esta curiosa imagen ha provocado una lluvia de 'memes' en la red social.

RT Daenerys: Jason Momoa's bodyguards look like minibosses you have to beat before you can fight him. #KhalDrogo pic.twitter.com/cNfJhtS6Ko