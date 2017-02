¿Qué son los alicamentos?

Los alicamentos -o nutracéuticos, medicalimento o farmalimentos- son aquellos productos que, junto a su valor nutritivo, sirven para mejorar la salud o para prevenir enfermedades.

Yogures que prometen reducir el colesterol, leches especiales que ayudan al crecimiento de los niños, productos con vitaminas y minerales añadidos... todos ellos forman parte de lo que ahora se denomina alicamentos, aunque también entrarían en esta categoría otros más comunes, como la leche desnatada o la semidesnatada, alimentos a los que se ha quitado un elemento menos saludable -en este caso, la grasa- para hacerlos más sanos.

En cuanto a si estos productos tienen algún efecto sobre la salud, habría que analizar cada caso en particular. Y recordar que, según la Agencia Europea para la Seguridad Alimentaria,“la utilización de declaraciones nutricionales y de propiedades saludables no deberá: […] afirmar, sugerir o dar a entender que una dieta equilibrada y variada no puede proporcionar cantidades adecuadas de nutrientes en general”.

Así que, salvo enfermedades o intolerancias concretas, lo mejor es comer de todo y aprovechar los productos de temporada: estaremos más sanos y la cesta de la compra nos saldrá mucho más barata.