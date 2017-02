Clooney está "exultante", pero un "poco nervioso" ante su paternidad

George Clooney , cuya pareja Amal Clooney espera gemelos el próximo junio, confesó que están " exultantes ", pero también "un poco nerviosos", y aseguró que no quieren saber el sexo de los bebés hasta que nazcan.

"Pienso en el tema las 24 horas del día. ¿Cómo no estar ansioso ante esta enorme responsabilidad? ¡Dar a luz a un niño en este mundo y en este caso dos! Estamos muy felices, exultantes, pero también un poco nerviosos, algo que es normal", manifestó Clooney, en una entrevista publicada hoy en la revista francesa 'Paris Match'.

Los medios estadounidenses informaron hace dos semanas de que George Clooney, de 55 años, y la abogada especializada en derechos humanos Amal Clooney, de 39, serán padres de gemelos.

El actor contó que aún no saben el sexo de los gemelos y que quieren saberlo solo cuando nazcan y reconoció que tener hijos fue una decisión espontánea, pues era "algo que no formaba parte" de sus proyectos.

"Tampoco habíamos hablado casarnos hasta que un día le pedí en matrimonio. Asumía un gran riesgo", refirió.

Ganador de dos Óscar (mejor película como productor de 'Argo' y mejor actor de reparto por 'Syriana'), George Clooney explicó que con el nacimiento de los gemelos dejará de viajar a países considerados peligrosos como Sudán del Sur y Congo y su mujer tampoco irá a países como Iraq.

"Tenemos la suerte de vivir entre tres países: Italia, Estados Unidos y Reino Unido. Cuando los niños empiecen a ir al colegio, habrá que elegir dónde instalarse", reconoció.

Profesionalmente, dijo que lo que más le satisface ahora en escribir antes que actuar y también se refirió al presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

"Me quedé desagradado por la elección de Trump. Pasé un mes sin ver la televisión. Pero ahora es tiempo de rehacerse y ponerse manos a la obra (...) Hace falta que los demócratas encuentren un candidato brillante (...) Y yo no me pongo en las quinielas", declaró el actor para quien la educación es el único medio para combatir "el extremismo" que representa Trump.

Amal Clooney tiene una reconocida labor en favor de las mujeres y ha defendido, entre otros, a las mujeres yazidíes, víctimas de esclavitud y genocidio por parte del grupo yihadista Estado Islámico (EI).

La pareja está implicada en la causa de los refugiados y en la defensa de los derechos humanos en todo el mundo.