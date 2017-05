La pasarela de Madrid aplaude a The 2nd Skin Co, del aragonés Burillo

The 2nd Skin Co., la firma del diseñador aragonés Antonio Burillo y de Juan Carlos Fernández, ha pisado con firmeza sobre la pasarela de Madrid, donde este lunes destacó con sus propuestas creativas y su buen hacer. The 2nd Skin Co, Alvarno y Jorge Vázquer fueron los capitanes generales de la jornada matutina de este lunes y pusieron sobre la pasarela madrileña su mejor artillería, una selección de prendas de alto voltaje, ultra femeninas y muy sexis que aderezaron con vistosos bordados y sugerentes volantes.