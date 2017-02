El día que los gatos invaden (aún más) internet

La efeméride nació en 2009, a instancias de Twitter y Facebook, como homenaje a Socks (Calcetines, en inglés), la mascota que llegó a la Casa Blanca cuando Bill Clinton ocupó la presidencia de Estados Unidos. Chelsea, la hija del mandatario, adoptó al animal en 1993, días antes de que su padre jurara el cargo en Washington. Socks se trasladó con toda la familia a la residencia presidencial, donde campaba a sus anchas por habitaciones y despachos, y sus apariciones inesperadas lo convirtieron en una estrella de los medios de comunicación.

Tras la marcha de los Clinton de la Casa Blanca, en 2001, y dado que el animal estaba muy adaptado a su famoso hogar, Socks se quedó a cargo de la secretaria Betty Currie, a la que había acompañado en muchas jornadas laborales.

El 20 de febrero de 2009, el gato murió a causa de un cáncer de garganta. Y las redes sociales sentenciaron que esa jornada serviría, desde ese momento, para homenajear a los gatos y para luchar contra el maltrato y el abandono de estos animales.

Por este motivo, este 20 de febrero los felinos han inundado de nuevo Facebook y Twitter. En España, dos han sido los 'hastags' triunfadores de la jornada, #DíaInternacionalDelGato y #BatallaDeGiftsDeGatos. Con esas etiquetas, muchos han presumido de mascota, otros han colgado vídeos divertidos, bromas felinas y llamadas a la adopción de animales abandonados.

Los hay que presentan la visión gatuna de la vida:

También abundan las fotos de gatos especialmente bonitos:

Hay bromas intelectuales para amantes de la física (el gato de Schrödinger es una paradoja de la física cuántica, que explica por qué un gato puede estar y no estar al mismo tiempo dentro de una caja):

El #DiaInternacionalDelGato es y no es... ;) #InternationalCatDay is and is not... :) pic.twitter.com/u51Jh8OODn