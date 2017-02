Despiden a una presentadora de televisión londinense por ser "demasiado guapa"

Según recoge el 'Evening Standard', la joven de 24 años se enteró de su despido cuando se encontraba cubriendo un evento. "Sus servicios ya no son requeridos". Con este contundente mensaje, el agente de la presentadora le comunicaba la decisión que había tomado la cadena de televisión.

"Fui a hablar con mi jefe sobre mi despido y éste me preguntó si era modelo y por qué no estaba desfilando en pasarelas", explica Emma. Además, asegura que él le apuntó su número de teléfono y le ofreció quedar "para tomar algo".

Desde la empresa alegan que Emma se encontraba dentro de un periodo de prueba de tres meses, que no superó. Además, Adam Luckwellel, dueño de la cadena de televisión, también ha anunciado que el jefe que prescindió de los servicios de la presentadora también ha sido despedido. "Sentíamos que no encajaba con nosotros y que su política no iba en la línea de la compañía", ha afirmado Luckwellel.