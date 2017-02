Alejandro Sanz impulsa una alianza anti-reventa de entradas para conciertos

Dicha alianza nace con el objetivo de poner fin a esta situación, solicitando al Gobierno y a las Comunidades Autónomas de manera "enérgica y urgente una legislación efectiva para la era digital, que prohíba con carácter general la reventa especulativa de entradas y que actúen para defender a los consumidores en sus competencias, tal y como existe en países como Reino Unido, Italia o Francia", explica el comunicado.

En este sentido, se insiste en cuatro compromisos principales por parte de todos los entes implicados en el sector musical para "promocionar el mercado oficial de entradas y ayudar así a los fans a comprar o intercambiar sus entradas a un precio justo en caso de no poder asistir al concierto".

"Es importante una campaña de concienciación en la que se informe sobre la naturaleza y el origen de las webs de reventa, no admitidas como canales oficiales, de tal manera que no se puede garantizar la validez de tales entradas por parte del organizador del concierto, además de que la fijación del precio, superior al oficial estipulado, no supone lucro alguno ni para el artista ni para los promotores", añade dicho comunicado.

En palabras del propio Alejandro Sanz: "No es justo que unos pocos se aprovechen de las ilusiones de muchos, por eso pido a mis compañeros que se unan a esta Alianza y que exijamos a nuestras autoridades que pongan en marcha los mecanismos necesarios para evitar la reventa, que no hace más que perjudicar a todo el sector y, en especial, a los consumidores".

Esta alianza nace después de que Joaquín Sabina también haya anunciado acciones legales contra páginas de reventa, y tras recientes polémicas provocadas por la venta de entradas para conciertos de artistas como Bruno Mars, U2, Ed Sheeran y Lady Gaga, entre otros, con habituales enfados en las redes sociales de fans que son incapaces de comprar entradas.

La declaración contra los revendedores de entradas por Internet, a la que se espera que se adhieran más músicos, recalca que "la reventa masiva de entradas por Internet es una estafa a los fans". "Las plataformas de reventa por Internet hacen creer a los fans que comprar entradas en sus páginas web es 100% legal y seguro, pero eso es mentira", subraya.

Y agrega: "En muchos casos las entradas que se venden están anuladas porque infringen la prohibición de reventa del promotor o porque son entradas falsificadas (duplicadas) y las plataformas no tienen ningún medio para controlar las falsificaciones. Por tanto, mienten a los fans para que se arriesguen comprando entradas que pueden ser nulas o falsas".

Por todo ello, el comunicado destaca que "esta reventa también perjudica gravemente a los artistas a lo largo de sus carreras y al sector musical en general", al tiempo que recuerda que, "además, la reventa masiva de entradas online pone en riesgo la seguridad de los conciertos".

"Actualmente en España no hay una ley que -al contrario de en otros países como Francia- prohíba la reventa especulativa de entradas con carácter general y la misma puede llevarse a cabo con total impunidad: usando sofisticados programas informáticos ("bots"), acaparando grandes cantidades de entradas, inflando los precios de las mismas y obteniendo grandes beneficios a través de plataformas no reguladas de reventa por Internet", añade el texto.

La declaración explica que "este fenómeno a gran escala crea una situación tremendamente injusta y abusiva para nuestro fan, el consumidor final, que en muchas ocasiones ve como tiene que pagar para ver a su artista favorito mucho mas que los precios oficiales fijados con el acuerdo del propio artista".

"Es por ello que necesitamos urgentemente que el Gobierno y/o las Comunidades Autónomas pongan fin a esta abusiva situación, impulsando una legislación efectiva para la era digital que prohíba con carácter general la reventa especulativa de entradas y que actúen para defender a los consumidores en sus competencias", añade la declaración.

Asimismo, plantea que "es también indispensable que el sector musical asuma el liderazgo y haga todo lo que pueden para promocionar el mercado oficial de venta de entradas y ayudar así a los fans a comprar o intercambiar sus entradas a un precio justo.

Los firmantes de la Alianza se comprometen a "tomar medidas que aseguren que el mercado 'oficial' de entradas (también denominado 'primario') llegue a los verdaderos fans". "Los fans no deberían tener que pagar más que el precio original (impreso en la entrada) más el habitual recargo de distribución de la misma", explican.

Tras recalcar que apoyan "el intercambio o la reventa de entradas por su precio original, en los casos en los que, realmente, un comprador no pueda asistir a un concierto", los firmantes se comprometen a "requerir que todas las compañías de venta primaria de entradas monitoricen la actividad de la venta de entradas y anulen las entradas que comprueben que han sido revendidas".

Otro de los compromisos es "requerir que todas las compañías de venta primaria de entradas hagan todo lo posible para mantener el inventario de entradas fuera de las páginas web de reventa que permiten revender por un precio mayor al nominal y evitar cualquier vinculación con las mismas".

Por último, un último punto en el apartado de compromisos aboga por "apoyar todo progreso tecnológico que promueva la venta a precio nominal de entradas o aquellas que reduzcan la actividad de la reventa".