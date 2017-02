Dani Alves: "La independencia sería un error"

Preguntado en una entrevista que publica este lunes el diario 'ABC' sobre su pensamiento al respecto del movimiento independentista catalán, Alves considera que "el desprecio del resto de España, te hablo de los ciudadanos y de las instituciones políticas, con Cataluña ha generado esta ola independentista de los últimos años".

"Así lo he sentido yo durante los ocho años que he vivido en Cataluña. Y eso ha provocado que el pueblo catalán se haya encerrado en sí mismo, pero no debería ser así. Ellos reciben a la gente de España con cariño, aunque lo hacen desde la desconfianza y el recelo. Y no creo que eso sea bueno", ha comentado.

El brasileño opina que hay ciudadanos que participan en manifestaciones proindependencia sin que "ni siquiera (sepan) lo que es la independencia".

"Siguen la corriente, siguen a la masa porque es lo que toca. Tanto la actitud de las instituciones españolas como las de Cataluña y su gente es equivocada. Yo siempre voy a decantarme por la vía del diálogo y del consenso. La independencia sería un error. Si España y Cataluña se separan, ambos saldrían perdiendo. Juntos son más fuertes", ha dicho.