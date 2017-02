Seis consejos para teñirse el pelo una misma y conseguir un aspecto impecable

Teñir el cabello en casa no es algo tan difícil de hacer, pero para lograr el éxito en esta tarea es muy importante ser organizada y respetar las instrucciones que marcan los especialistas en tintes. Si no lo haces, puedes cometer errores que harán que tu color se vea fatal. Aquí te damos una serie de consejos para conseguir que la tarea sea todo un éxito.

1.- No a los cambios bruscos de tono

Pasar de un pelo moreno a uno rubio en casa es imposible. La regla que los expertos aconsejan seguir es que optemos por un color que sea dos tonos más claro o dos más oscuro que el que tienes, para lograr un efecto natural y no algo tan artificial. En el caso de que lo que queremos es un cambio extremo, es mejor acudir a los especialistas en belleza, que te asesorarán y aconsejarán para que el cambio sea espectacular.

2.- Hacer una prueba previa

Si tienes dudas con el color elegido, es importante hacer una prueba previa. Para ello, coge un mechón de pelo que no se vea demasiado y tíñelo para ver cómo te quedaría. El resultado hay que comprobarlo con luz natural, ya que la luz del cuarto de baño no suele ser muy fiable.

3.- Teñirse con el pelo sucio

Para que el tinte fije más y quede mejor, es importante que el cabello no esté recién lavado. Si te lo lavas antes, no obtendrás buenos resultados. Por eso, es aconsejable no lavarse el pelo la noche antes de teñirte, pues el resultado será mejor con el pelo sucio.

4.- Seguir las instrucciones

Una vez elegido el color y tono adecuado, hay que seguir al pie de la letra las instrucciones y no dejar nada al azar o la improvisación. Es recomendable aplicar el producto de delante hacia atrás, tomando mechones finos. Y si estás retocando las raíces, hay que aplicar el color sólo en las áreas sin teñir, ya que sino, podría superponer un tono con otro y crear una banda de color diferente. Entre los elementos que no hay que olvidar se encuentran: toallas (mejor viejas y que puedan mancharse), una camiseta también vieja, vaselina, guantes, un reloj para controlar el tiempo, pincel para aplicar el color, pinzas de pelo y un recipiente para mezclar.

5. Huye del amoníaco

Si es la primera vez que vas a teñirte en casa, es mucho mejor inclinarse por tintes vegetales y sin amoniaco, de los que se van con los lavados.

6. Utiliza vaselina

Una de las grandes desventajas de cambiar de color en casa es que se ensucia todo, incluidas las manos y la cara sino se va con cuidado. Por eso, aconsejamos no quitarse los guantes de plástico bajo ningún concepto y sino quieres terminar tiñiéndote también la frente, pon una fina capa de vaselina en la zona de la línea del cabello. Después, al lavar el pelo, la capa se quita y el rostro permanece totalmente limpio.

Si sigues todos estos pasos seguro qeu consigues un color de pelo precioso, brillante y muy estiloso.