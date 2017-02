Los hijos de 'El Cordobés' torearán juntos en marzo

Los dos hijos toreros de Manuel Benítez, el Cordobés, se verán las caras el próximo 11 de marzo en la plaza de toros de Morón de la Frontera (Sevilla), en una corrida mixta que completa el rejoneador Diego Ventura y en la que se lidiarán reses de Las Monjas.

El evento, que ha despertado una gran expectación mediática, ha sido presentado este jueves en un céntrico hotel sevillano y ha cobrado relevancia por la reciente sentencia que reconocía la paternidad del mítico diestro de los años 60 sobre Manuel Díaz, que hará el paseíllo junto a Julio Benítez compartiendo el mismo apodo, el Cordobés.

Manuel Díaz ha agradecido a su hermano y compañero haberle "permitido torear con él" y ha calificado el evento como "la corrida más importante" de toda su vida. "Espero que este principio de amistad algún día llegue a algo más y logremos ser normales", ha señalado Manuel.

"Venimos del mismo sitio y vamos para el mismo lado", ha seguido el torero, que nunca dudó en torear con su hermano Julio, al que ha calificado de "valiente" por dar un paso "tan importante que trasciende del toreo".

"Queremos aprovechar el tiempo que no hemos tenido pero de momento nuestro tiempo es el toro", ha advertido el veterano diestro de Arganda del Rey. "De momento, lo que nos une es un apodo, pero espero que el día de mañana ese apodo también pueda ser un cariño, un roce o una amistad", ha reconocido el matador.

Julio Benítez también ha tenido palabras de elogio y satisfacción al afirmar estar "muy contento de haber dado este paso con Manuel" y ha reconocido sentirse "en una especie de nebulosa".

"Ahora me viene todo un poco grande, pero estoy muy ilusionado; le tengo mucho respeto por lo que ha conseguido en el toro, espero que sea una gran tarde, y el tiempo dirá si esto llega a mucho más", se ha sincerado.

"Estoy viviendo un sueño que era anunciarme con el Cordobés", ha confesado Manuel Díaz.

A la pregunta de qué pensaba el primer Cordobés de este encuentro, Manuel Díaz ha bromeado: "a mí no me ha dicho nada", quien aún no ha logrado un acercamiento a su padre a pesar del reconocimiento logrado en los juzgados.

"Sé que está de acuerdo con esto y está contento", le ha aclarado Julio, sin poder desvelar si el padre estaría ese día en la plaza de Morón, aunque ha reconocido que le hacía especial "ilusión".

"En el toro siempre tiene que haber un Cordobés, y Julio es la persona más adecuada para llevar ese estandarte cuando yo no pueda; ese apodo te supera cuando lo pones en un cartel", ha finalizado Díaz.