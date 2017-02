Youtube borra el vídeo de un 'bromista' que roció gas lacrimógeno a un repartidor de pizza

Esta es la 'broma' que el 'youtuber' español Abel García le gastó a un repartidor de comida a domicilio para después subirla a la popular plataforma de vídeos. Pero a Youtube no le ha hecho gracia y la ha eliminado.

"Me han borrado el vídeo del canal porque según ellos violaba las normas de Youtube pero la verdad es que me da igual. Os dejo el vídeo de nuevo en otro canal", dice el 'youtuber'. Para él, su vídeo no es polémico. "Tampoco le he pegado un tiro", explicó Abel García a 20minutos.es.

Domino´s Pizza, la empresa de comida cuyo nombre puede reconocerse, a pesar del pixelado, en la chaqueta del repartidor, duda de la veracidad del vídeo. "Estamos estudiando el caso, es altamente sospechoso que no lleve la bolsa térmica cuando sube la pizza y parece un 'fake'", dijeron responsables de la compañía.

Esta 'broma', de ser verdad, se sumaría a la cada vez más larga lista de vídeos humillantes que tristemente inundan Youtube.