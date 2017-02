A los hombres europeos les cuesta desprenderse de sus calzoncillos

Estas curiosas conclusiones no son una opinión cualquiera, sino el resultado de un estudio elaborado por Zeeman, la empresa 'low cost' de productos textiles para toda la familia, en colaboración con MWM2Research. Un informe sobre el uso de ropa interior en hombres, que llevaron a cabo después de escuchar, por activa y por pasiva, testimonios de clientas, en las que aseguraban que a sus maridos, hijos, padres, amantes, amigos o compañeros de trabajo les cuesta desprenderse de su ropa interior antigua.

Según esta encuesta realizada a 1.200 mujeres, mayores de 18 años y que vivían con una pareja, en Países Bajos, Bélgica, Alemania y Francia, el 45% de los hombres lleva regularmente calzoncillos desgastados e incluso siguen utilizándolos aunque tengan algún agujero.

El estudio también apunta que el 29% cree que sus viejos calzoncillos son muy cómodos y el 17% le tiene cariño a su ropa interior vieja. Y no solo eso, al 46% de los hombres no les interesa su ropa interior, al 26% no le apetece gastar tiempo en esto e incluso el 23% ni siquiera aprecia que están desgastados.

Una opinión que contrasta con el interés de las firmas de moda por ofrecer los modelos más clásicos, los más chic, los más cómodos y lograrlo a base de algodones y microfibras.

Modelos para todos los gustos y de todos los colores, neutros y refinados, azul marino, negro, gris, burdeos, o blanco. Incluso calzones personalizados en algodón bio, con estampados propios y monogramas.

Calzoncillos con los que se quiere conquistar un mercado que sigue creyendo que sus 'slip' viejos son los más cómodos.