La conducta... ¿se hereda o se aprende?

¿Qué padres no se han sentido impotentes ante determinadas conductas negativas de sus hijos? A menudo, desesperados, son muchos los que abandonan: no saben cómo actuar. Sin embargo, como explica la psicopedagoga y maestra de educación especial Mercedes Jiménez Vera, “la conducta, buena o mala, no es algo que se manifieste por arte de magia ni tampoco se hereda”. Según la experta, los niños aprenden la buena conducta del mismo modo que también aprenden la mala. Y, si es así, debemos ser optimistas: “Si la conducta se aprende -afirma Mercedes-, también podemos enseñarles a cambiarla”. Criar hijos bien educados no es tarea fácil. Además, “la forma que tenemos de reaccionar ante nuestros hijos afectará su conducta en el futuro”, afirma la psicopedagoga. Lo primero e imprescindible que nos recomienda para enseñar a nuestros hijos a cambiar su conducta es que seamos siempre positivos, muy positivos. “Debemos centrarnos, al máximo, en lo que consideramos que estamos haciendo bien con ellos”, afirma. ¿Alguna recomendación más? Por, supuesto:

Bendita rutina . Como ya es bien sabido, es muy importante establecer estructuras y rutinas. A los niños les gusta saber, en todo momento, qué terreno están pisando: unas estructuras y rutinas coherentes les ayudarán a sentirse más seguros.

Marcando límites. Hay que fijar unos límites. Los hijos deben tener bien claro , desde el principio y en todo momento, qué les está permitido hacer y qué no . Y esta es una cuestión básica.

El comportamiento, una opción. Hagamos del comportamiento una opción. Si hacemos responsables a nuestros hijos de sus actos, lógicamente, conseguiremos que acepten las consecuencias .

Empezar cuanto antes. Es más que recomendable empezar el entrenamiento lo antes posible. Desde el primer momento, debemos gestionar su comportamiento de un modo positivo y asertivo, con firmeza.

El poder de la recompensa. Siempre son preferibles las recompensas a los castigos. Seamos inteligentes: una recompensa siempre funciona mucho mejor que una sanción, a la hora de lograr el comportamiento que uno desea.

Mejor, razonar. Los padres debemos ser razonables y razonar siempre con los hijos. Pero para ello, no es necesario entrar en peleas o discusiones inútiles y estériles. Si fijamos unos límites, debemos aferrarnos a ellos .

Flexibilidad. Debemos mostrarnos flexibles. El control del comportamiento no tiene nada que ver con ganar o perder. En ocasiones, es preciso ceder un poco para conseguir lo que queremos.

Castigos imposibles. No hay que amenazar nunca con un castigo que no vayamos a se capaces de imponer. Esto solo debilita nuestra posición en el futuro.

¿Y si pierdo los nervios? Es muy fácil perder los nervios cuando el niño no para de hacer travesuras. Pero conviene no olvidar, bajo ningún concepto, que la ira no es una estrategia de control efectiva .

Un enfoque negativo, lo peor. Resulta difícil mantener una actitud positiva, pero hay que recordar que un enfoque negativo solo empeorara las cosas .

Ni enfrentamientos... No debemos adoptar una actitud hostil. Cuando uno se enfrenta a un niño que está agresivo, debe intentar siempre mantener la calma en lugar de adoptar una actitud beligerante.

...ni discusiones. Entrar en discusiones con ellos es malgastar nuestras energías. ¡Para que discutir!: si hemos marcado unos límites justos de ante mano, no será necesario, en teoría, discutirlos.

Entrar en discusiones con ellos es malgastar nuestras energías. ¡Para que discutir!: si hemos marcado unos límites justos de ante mano, no será necesario, en teoría, discutirlos. Todos cometemos errores. Y, por último, además de con nuestros hijos, debemos ser positivos con nosotros mismos. Todos cometemos errores y lo que realmente cuesta, pero es muy importante, es adquirir la capacidad necesaria para aprender de ellos.