10 cosas que no hay que hacer cuando salimos al campo

1.- No hay que hacer fuego. Resulta obvio, y además es un delito, pero no está de más recordar los riesgos de incendio que conlleva cualquier fuego que encendamos en el monte.

2.- Evitemos hacer ruido. Sobre todo al llegar a miradores o al hacer alguna parada, es habitual que nos pongamos a hablar, reír, o hacer exclamaciones sobre la vista, normalmente situada en un alto rocoso. “Estos escarpes son lugares naturales para el anidamiento o zonas de vuelo de aves a las que estaremos molestando con nuestros sonidos”, explica Luis Tirado, delegado de SEO Birdlife en Aragón. Si vamos de picnic, costumbre muy sana y recomendable, nada de poner música a todo volumen.

3.- Tirar comida para los animales. “Es un error, sobre todo si dejamos carne”, advierte Tirado. Es menos problema dejar restos de manzana o de naranja, pero tirar el final del bocadillo de jamón, de chopped, o la albóndiga que ya no nos apetece “provoca que suban zorros y otros mamíferos pequeños que no son propios de ese hábitat y acaben depredando nidos de perdiz nival o cualquier otra especie natural de ese ecosistema”, añade el delegado de SEO BIrdlife.

4.- Cuidado con salirse de la senda. Esta recomendación es especialmente apropiada si paseamos por la estepa: al salir fuera del terreno ya pisado se causa la erosión del suelo, sobre todo si ha llovido. También podemos estar pisando líquenes y otras especies vegetales valiosas.

5.- Las setas no son balones. Y no se les da patadas cuando vamos paseando por el campo. Aunque pueden volver a brotar, se eliminan las partes productoras de esporas, que son las que aseguran la continuidad.

6.- No asomarnos a los cortados. Evidentemente es peligroso para nosotros, pero también muy perjudicial para las aves que anidan en las paredes rocosas. Hay senderos a pie o en bicicleta que discurren por esos miradores, en los que es importante tener esta prevención. “Es todavía más perjudicial si nos asomamos desde arriba que desde abajo”, afirma el experto, pero en todo caso, no debe hacerse de ninguna manera en la época de reproducción, que va del 1 de abril al 30 de junio.

7.- Los humedales, desde lejos. Si visitamos un humedal, de los que tenemos valiosísimos ejemplos en Aragón, “no deberíamos acercarnos a más de 50 metros de la orilla, a no ser que haya un mirador, o exista una vegetación que haga pantalla”, dice Tirado. Muchas especies que usan esas zonas de la orilla como lugar de descanso y de invernada, las abandonarán si nos acercamos, y luego no sabrán encontrarlas de nuevo.

8.- Por la noche, baja la luz. Si salimos a hacer una marcha nocturna, vigilar que la luminescencia de nuestro frontal no sea muy alta y no moleste a la fauna.

9.- No dejar basura. Lo mejor es llevársela a casa. “Ni siquiera hay que depositarla en las papeleras porque llega un gato montés, una gineta, una fuina… que la sacan, comen alimentos que no les convienen y lo desperdigan todo”, afirma Luis Tirado. Además, en casa podremos hacer una correcta selección de residuos.

10.- No llevarse a casa un animal herido. Si nos encontramos un pollo de ave en el suelo, que no es capaz de volar, no hay que llevárselo a casa. “Probablemente ha salido del nido demasiado pronto, se ha caído… -explica Tirado-, y sus padres andan cerca”. Lo que debemos hacer es: “sacarlo del camino, donde está al alcance de predadores que pasen por allí, y subirlo encima de un seto, una rama, un alfeizar… donde sus padres lo encontrarán y le darán de comer”, añade. Si lo que nos encontramos es un adulto herido, con un ala o una pata rota o cualquier otro problema, “hay que llamar al 112, que avisarán al APN (Agente de Protección de la Naturaleza) de la zona, que irá a buscarlo”, advierte el naturalista. Mientras llega, debemos colocar al animal “en una caja de cartón, con agujeros para que respire, pero cerrada para que esté oscuro y se tranquilice. No debemos darle de comer ni de beber, por si tiene una lesión interna, lo importante no es que coma sino que esté tranquilo”, concluye este experto.