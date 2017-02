Lady Gaga: "Sorprenderé con algo "interesante y emocionante" en la Super Bowl

Sin embargo, la ganadora de seis Premios Grammy no quiso revelar nada de lo que va a interpretar durante el espectáculo más esperado y deseado del partido del Super Bowl, que este año disputaran en el NRG Stadium de Houston, los equipos de los Patriots de Nueva Inglaterra (AFC) y los Falcons de Atlanta (NFC).

"Si les puedo decir que haré alguna cosa muy interesante y emocionante", destacó Lady Gaga, que también definió la línea de su actuación de 13 minutos como una continuidad del "atletismo" que se vive dentro del campo con los jugadores de ambos equipos.

Pero dejo claro que no deseaba dar ninguna información sobre las canciones que iba a interpretar este domingo, aunque se mostró confiada que los aficionados al Super Bowl y los de otros deportes vean su espectáculo del medio tiempo y disfruten al máximo la selección musical que ha hecho.

En cuanto a la posibilidad que durante su actuación se pueda dar algún tipo de incidente de vestuario como el que le ocurrió a Janet Jackson que se quedó con un pecho al descubierto en el medio tiempo del Super Bowl del 2004 que se disputó también en Houston y con los Patriots también campeones de la Conferencia Americana (AFC), Lady Gaga bromeó si le echaban la culpa al equipo de Nueva Inglaterra.

"¿Me quiere decir que le echa la culpa a los Patriots de los sucedido?", bromeó Gaga con una gran sonrisa. "Esta vez todas las cosas van a ir bien y ajustadas a lo que exige el deporte".

Lady Gaga aseguró que no estaba preocupada ni por la presencia de los Patriots ni por que tuviese ningún tipo de problema con el vestuario.

La cantante que ha vendido más de 160 millones de discos, no quiso dar su equipo preferido en el Super Bowl, pero si respondió a una pregunta del legendario exmariscal de campo Terry Bradshaw, que ganó cuatro títulos de Super Bowl con los Steelers de Pittsburgh, y Lady Gaga reconoció que su abuela era una gran seguidora de su exequipo.

A lo que Bradshaw le respondió con otra pregunta de si "¿es una señora soltera?", acción que generó de nuevo una gran sonrisa de la cantante, que repite actuación en el Super Bowl, aunque el año pasado lo hizo como interprete del himno nacional en la edición 50 que se celebró en el Levi's Stadium de los 49ers de San Francisco, en Santa Clara (California).

Lady Gaga no cobrará nada de parte de la NFL por la actuación, aunque la liga si le pagará todo los costes del espectáculo musical, que de acuerdo a fuentes oficiales podrían alcanzar los 10 millones de dólares.

Los grandes beneficios económicos para Lady Gaga los obtendrá de inmediato con el incremento considerable de la venta de sus discos a través de todo el mundo, dado que el espectáculo del "Medio Tiempo" del Super Bowl será visto por televisión por más de 120 millones de personas, solo en Estados Unidos.

Lady Gaga se unirá a grupos y cantantes como Coldplay, Beyoncé, Katy Perry, Bruno Mars, Madonna, The Who, Bruce Springsteen & The E Street Band, Tom Petty and the Heartbreakers, Prince, the Rolling Stones, Paul McCartney, y U2, entre otros, que han participado en el espectáculo del "Medio Tiempo" del Super Bowl.

Himno nacional

Mientras que si el año pasado Lady Gaga fue la que interpretó el himno nacional, en Houston, la responsabilidad la tendrá el cantante de música country Luke Bryan, que dijo no estaba muy interesado en lo que había hecho últimamente la interprete neoyorquina en el genero de música que él interpreta.

A la pregunta concreta si había comprado el último álbum de la cantante estadounidense, Bryan dijo que no recuerda haberlo descargado, pero reconoció la gran clase musical que tenía Lady Gaga.

Bryan comentó que las personas se le acercaban en la calle para pedirle que alargase el máximo de tiempo el himno nacional porque deseaban disfrutarlo, pero admitió que lo interpretaría de acuerdo al sentimiento que se genere en ese momento.