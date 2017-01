Cómo explicarle a tu hijo adolescente que has encontrado nueva pareja

Primera clave: paciencia. El adolescente siempre quiere respuestas y soluciones inmediatas, y este caso no es una excepción. Hemos de concienciarnos de que la situación requerirá de tiempo; mucho o poco, dependerá de la personalidad del chaval, de su grado de madurez afectiva y de cómo sepa manejar el adulto la situación.

¡Vamos a hablar! Debemos abordar el tema sin rodeos, pero hay que saber elegir muy bien el momento y crear un ambiente relajado y un clima afectivo. No hay nada que enfade más a un adolescente que ser tratado como un niño pequeño. Conviene explicarles abiertamente el hecho de que hemos encontrado a una nueva persona a la que queremos y nos quiere.

Sensación de amenaza. Los chicos sienten que han perdido la exclusividad del cariño de su padre o de su madre y al principio perciben esa nueva relación de pareja como una amenaza: «Mi padre, ahora, me querrá menos y estará menos tiempo conmigo». Ante esta situación, intentarán sabotear la nueva relación de su progenitor; dejará de hablarle, se enfadará e, incluso, pude hacerle elegir entre él o su pareja. Por supuesto, no querrán conocerla, ni tan siquiera oír hablar de ella, ya que la ven como una sustituta de su padre o de su madre.

Chantaje... ¡no! Nunca debemos ceder a este chantaje emocional, en el que los adolescentes son grandes expertos. Lo que hay que hacer es explicarles que esa nueva relación no les va a afectar. Esto es algo que los hijos ni pueden ni deben controlar, al igual que los padres debemos respetar las decisiones en la elección de pareja de los hijos.

Gestionar bien el tiempo. Como padres, tenemos que seguir haciendo con nuestros hijos lo mismo que hacíamos antes de encontrar una nueva pareja. Y evitar que nos reclamen más tiempo del habitual, ya que pueden utilizar este hecho para lograr que dediquemos menos tiempo a la nueva relación. Los hijos no deben monopolizar nuestro tiempo. Además, no se puede actuar como si la pareja no existiese, ya que ello supondría dar la batalla por perdida, lo que repercutiría negativamente en la nueva relación. Lo importante es que comprendan que con esta nueva persona nos sentimos mejor y que todos podemos ser felices.

Ni sustituir ni desplazar. También debe quedarles muy claro que sus padres siguen siendo sus padres y que la nueva persona es eso, nuestra pareja, que, por supuesto, no viene ni a sustituir ni a desplazar a nadie.