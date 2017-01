Viber ofrecerá llamadas gratuitas desde EE.UU. a los países vetados por Trump

Hiroshi Mikitani, director general de la multinacional japonesa Rakuten -propietaria de Viber-, expresó este lunes en Twitter su tristeza por la orden ejecutiva firmada por Trump y añadió que "está mal, como seres humanos, discriminar uniformemente basándose en religión o nacionalidad".

Mikitani se convierte en el primer gran directivo nipón en criticar abiertamente las medidas adoptadas por el presidente de EEUU.

"Viber, del grupo Rakuten, anunciará mañana llamadas internacionales gratuitas desde Estados Unidos a todos los países vetados", tuiteó el directivo.

We'll have more details for you very soon. https://t.co/VAUEDZSw8V