Ivanka Trump posando y los estadounidenses protestando

Las críticas a la instantánea no se hicieron esperar en la red social, que condenó la frivolidad del matrimonio, más preocupado en mostrar su elevado nivel de vida que en la problemática social del país.

Los usuarios de Twitter felicitaron a Ivanka por la elección de su vestido con numerosos mensajes cargados de ironía y cinismo, en los que incluso llegaron a comparar su traje con una manta isotérmica usada por una niña refugiada para protegerse del frío.

"Ivanka Trump, a ella le queda mejor", comentó uno de los usuarios.

@IvankaTrump she wore it better pic.twitter.com/w2m7EsajTp