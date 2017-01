Tamara Falcó se pone profunda y recibe un aluvión de burlas

La hija de Isabel Preysler ha decidido esta semana compartir a través de su cuenta de Instagram sus 'profundas' reflexiones sobre la muerte y la filosofía. Lo ha hecho a través de un vídeo en el que aparece tumbada en la cama y no ha tardado en recibir un aluvión de burlas procedentes de otros usuarios de la afamada red social.



Reflexionando sobre la pérdida de un ser querido un amigo me dijo ayer que mis sentimientos eran absolutamente normales... de hecho Unamuno dedicó toda su obra sin llegar nunca a ninguna conclusión... ... menos mal q tengo Fe... pero eso no quiere decir que la muerte me impresione menos... Q.E.P.D todos nuestros seres queridos. Un vídeo publicado por Tamara Falco Preysler (@tamara_falco_) el 24 de Ene de 2017 a la(s) 1:33 PST

"¿Sabíais que toda la filosofía empieza por el estudio de la muerte? ¿Por qué morimos? ¿Quiénes somos? ¿Hacia dónde vamos? Bastante heavy, ¿no?", reflexiona Tamara Falcó en un vídeo que se ha hecho viral esta semana y que ya recibido más de 67.000 visualizaciones.Falcó colgó el vídeo acompañado de un texto en el que llega, incluso, a comentar la obra de Unamuno: "Reflexionando sobre la pérdida de un ser querido un amigo me dijo que mis sentimientos eran absolutamente normales... De hecho Unamuno dedicó toda su obra sin llegar nunca a ninguna conclusión... Menos mal q tengo Fe... Pero eso no quiere decir que la muerte me impresione menos... Q.E.P.D todos nuestros seres queridos".Los comentarios y bromas de otros usuarios no han sentado demasiado bien a la joven.