¿Por qué los espárragos cambian el olor de la orina?

Delicados y deliciosos, los espárragos son un plato fácil de preparar y lleno de sabor y de propiedades beneficiosas. Pero después de disfrutarlos, es habitual notar un cambio importante en la orina, que desprende un olor particular.

Esto se debe a sustancias como el ácido asparagúsico y el metanotiol, un compuesto que contiene azufre. Tres ingerir espárragos, nuestro organismo excreta estos elementos a través de la orina, que adopta así ese peculiar aroma.

Esto, sin embargo, no le ocurre a todo el mundo. Hay personas cuya orina no cambia de olor tras un plato de espárragos. Aunque los expertos aún no tienen claro a qué se debe, parece relacionado con peculiaridades genéticas que cambian la reacción del organismo a esas sustancias.

Hay también personas que son incapaces de detectar ese aroma: aunque su orina cambia de olor con los espárragos, ellos no lo notan. Como en el caso anterior, los científicos no han descubierto las causas, aunque relacionan esta circunstancia con la falta de una enzima que determina la capacidad olfativa.