Cinco famosos insultados en las redes sociales

Es el caso delquien le preguntaba al cantante, "dónde" le deseaba ese buen viaje. "Vaya con el laicismo de la moda del 'donde quiera que esté'", apuntaba en ese tuit.Mucho más desagradable y hasta denunciable fue el mensaje de otro usuario que bajo el nombre de Lalito de Jesús escribía "Un mensaje que inmediatamente obtuvo la réplica de cientos de usuarios que, incluso, han denunciado ante la Policía y la Guardia Civil que investigue y denuncie al dueño de la cuenta.Pero esta no es la primera vez que un famoso se enfrenta a las lenguas viperinas de la red. Uno de los casos más sonados fue el del ex-portero del Real Madrid, Íker Casillas, quien un día sí y otro no tenía que salir al paso de comentarios mal intencionados sobre su juego o su lealtad a los colores blancos.y su hijo Martín jugando en la playa. Uno de los comentarios le animaba a: "Tíralo pal agua haber si flota topó!".Ante estas palabras el futbolista no pudo contenerse y contestó: "Tienes que ser un [...] para poner ese comentario... espero que tengas la vergüenza de pensar 3 minutos lo que has puesto... GILIPOLLAS!!!". La mayoría de sus fans se puso del lado del jugador, que sacó su vena más paternal para responder a semejante improperio.También(de espaldas) acompañada de un bonito texto. Una usuario puso verde a la pequeña y el cántabro se enfadó tanto que contestó de esta forma a la usuaria: "Como tu también tienes redes sociales y sabes a lo que te expones... Yo me cago en tu [...], ya que hay que ser muy [...]De estos comentarios no se libra ni la mismísima Madonna, que fue acusada de 'explotar' a sus pequeños porque aparecía con ellos en una foto en la que le hacían un masaje en los pies.Otra veces las críticas se centran en el físico de los famosos, como ocurrió hace unos días con Shakira quien compartió en Instagram una foto en la que se le veían las raíces del pelo y recibió cientos de mensajes diciéndole que fuera volando a la peluquería y cosas menos agradables.