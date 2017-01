¿Por qué no hay que tragarse la pasta de dientes?

Pero, aunque menor, este hábito de higiene también conlleva cierta dosis de riesgo. El flúor, uno de los elementos principales de los dentífricos, es tóxico y su consumo puede provocar problemas de salud.

Por eso, es importante escupir la pasta de dientes tras el lavado y enjuagarse bien para no dejar restos. Esto, que en el caso de los adultos no presenta mayor problema, es especialmente importante en los niños pequeños, que siempre deben lavarse los dientes bajo la supervisión de un adulto para asegurarse de que no tragan pasta.

En caso de intoxicación, los síntomas son dolor de estómago, vómitos y obstrucción intestinal, porque el fluoruro es un elemento corrosivo que daña la mucosa gástrica.

Si se presenta cualquiera de estos síntomas, conviene acudir de inmediato al médico.

Pero, en cualquier caso, limpiarse los dientes con regularidad no supone ningún problema, porque la dosis considerada tóxica es mucho mayor que la que se usa en cada lavado. Y las ventajas de una buena higiene bucal superan con mucho a estos posibles riesgos.