Toño Sanchís contra todos

Hasta hace apenas unas semanas, la enemiga número uno de Toño Sanchís, cantante y famoso por méritos de sus representados, ha sido la sin par Belén Esteban, quien le ha puesto contra las cuerdas por un problema económico que se resolverá próximamente en los tribunales.



La guerra contra 'la Esteban' era el principal frente de batalla del cantante de Banda del Capitán Canalla, pero en los últimos días, su paso porLa última polémica del primer expulsado de la edición quinta de 'GH VIP', de Telecinco, está relacionada con, su representada hasta que saltó el escándalo de Toño y Belén Esteban. Ambos han compartido unos días en la casa Vip y“Ella se ha comportadoEsta es la frase lapidaria que pronunció Toño Sanchís al ver las imágenes y, si esto no fuera suficiente, el madrileño dijo sentirseLa reacción de Terelu no se ha hecho esperar y contestó a los exabruptos de Toño con una sentencia que no deja indiferente a nadie: “Creo de que debe haber sido producto del nerviosismo”, empezaba diciendo, conciliadora. "Yo solo tengo que decir queNo sé si todo el mundo podrá decir lo mismo”. Una frase muy diplomática que encierra, segundos, terceros y hasta cuartos mensajes en función de quien la escuche.Por si esto fuera poco, Toño también ha tenido alguna palabra salida de tono con la hijaTriana, a quien el líder de la Banda del Capitán Canalla trató de forma muy irrespetuosa cuando salió de la casa. En este caso, el cantante se disculpó,porque sigue pensando que su madre es “una teatrera".Polémicas aparte, lo cierto es que Toño Sanchis tiene muchos frentes abiertos, y no solo con Belén Esteban o lossino con otros muchos famosos a los que en un momento determinado a representado como es el caso de, el vocalista de Obús y concursante de 'realities' como 'Supervivientes' y '¡Mira quién salta!' quien también ha roto relaciones con Toño.