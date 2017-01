Dave Crosby y su hija Claire, de 4 años, cantan a dúo la canción de la película de Disney, 'Toy Story', 'You've got a friend in me', acompañados solo de una guitarra. Y el resultado está causando sensación en las redes sociales.





Según informa la web Parents.com, Claire comenzó a hablar y a cantar desde muy pequeña. Un día, se puso a cantar en medio de la sala de espera del dentista, y quienes esperaban su turno disfrutaron tanto que pidieron permiso a Dave para grabarla. Ello inspiró al padre para crear un canal de Youtube a través del que comparte las canciones con su hija.

Según informa la web Parents.com, Claire comenzó a hablar y a cantar desde muy pequeña. Un día, se puso a cantar en medio de la sala de espera del dentista, y quienes esperaban su turno disfrutaron tanto que pidieron permiso a Dave para grabarla. Ello inspiró al padre para crear un canal de Youtube a través del que comparte las canciones con su hija.