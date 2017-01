¡No sin mis hijos!

Las Kardashian no se separan de su madre Kris Jenner, nunca o casi nunca; Paulina Rubio va con sus hijos a todas partes, aún a riesgo de incumplir los contratos de custodia compartida con sus ex, Victoria Beckham hace lo propio con los suyos.



ya sea en un viaje de trabajo o en una escapada vacacional. Famosas cuyo listado encabeza, como no podía ser de otra manera, la sin par Angelina Jolie, quien no sabe dar un paso sin la compañía de sus vástagos.Pero hay otras más que vamos a reseñar, en un listado de madres amantísimas, que no no dan un paso sin sus herederos.Es el caso deque no va sola ni a los desfiles de moda, donde siempre, o casi siempre, se la puede ver en compañía de los jovencísimos Romeo Beckham, Brooklyn Beckham, Cruz Beckham y la sin par Harper, que imita a su madre en todo.A los desfiles y boutiques también van siempre juntas, la famosa entre las famosas,, quien siempre ha dicho que el 15 de junio de 2013, fue uno de los días más felices de su vida, porque que nació la pequeña North West, una réplica en miniatura de su madre.Otra famosa pegada a sus hijas esquien desde que en 2009 contrató a una madre de alquiler para que diera a luz a sus mellizas, Loretta y Thabita, no se separa nunca de ellas.Y eso mismo es lo que hace, aunque en este caso, los padres de sus pequeños, Nicolás y Eros, están que trinan porque la rubia latina no hace caso de los convenios de regulación y se lleva a los niños sin los permisos paternos, cuando quiere y donde quiere.Famosas que pueden y quieren llevarse a sus hijos con ellas, un lujo al alcance de muy pocos.