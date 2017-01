El Supremo confirma que la agresora de la mujer del periodista Paco González deberá estar 20 años en un psiquiátrico

En una sentencia, a la que tuvo acceso Europa Press, los magistrados del Alto Tribunal confirman también lospor los delitos de homicidio en grado de tentativa y de proposición para el asesinatoen los citados hechos.Lorena fue declarada por la Audiencia Provincial de Madrid autora de un delito de, pero se le aplicó la eximente de alteración psíquica del artículo 20.1 del Código Penal. Se estimó que padecía un trastorno diagnosticado comoque condicionaba por completo su voluntad.La Sala IIen nombre de la esposa de Paco González y de una de sus hijas, que viajaba junto a su madre en un vehículo el 5 de febrero de 2014, cuando se produjo el intento de homicidio en Boadilla del Monte (Madrid). La chica también fue apuñalada y sufrió lesiones.Lorena G.F., entre otros motivos, consideraba en su recurso que se había vulnerado su presunción de inocencia. El Supremo contesta que "los relatos de las dos víctimas y el informe forense son elocuentes en cuanto a laen el momento de agredir los coacusados a aquéllas.Estos médicos forenses en la vista oral afirman con toda claridad que, aunque ello no se produjo porque no llegaron a ser más profundas.En cuanto a las proposiciones de asesinato de la esposa de Paco González que realizaron a otras personas, la Sala indica que hay datos para inferir "sin género de duda, que la intención decidida de los acusados no se limitaba a una simple amenaza creíble, ni tampoco a causar una lesión, al menos por cuanto se refiere a María Teresa Íñigo".En cuanto al recurso de Iván T.P., en el que se afirma que la intención era solo intimidar a la víctima, y negando que le dijese que la tenía que matar, el Supremo destaca que, madre e hija,Respecto al recurso de la acusación particular, que reclamaba que la condena se ampliase a otro delito de proposición para el asesinato, el Supremo tampoco lo acepta al entender que en los hechos probados no hay base para hacerlo.