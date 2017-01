Muere Miguel Ferrer, un secundario clásico de la televisión y el cine

Miguel Ferrer, un secundario clásico de la televisión y el cine gracias a sus papeles en series como 'Twin Peaks', 'NCIS: Los Angeles' y 'Crossing Jordan', y películas como 'RoboCop', 'Iron Man 3' y 'The Manchurian Candidate', murió este jueves a los 61 años por un cáncer de garganta.



Miguel Ferrer, que(EEUU), era hijo del actor puertorriqueño José Ferrer,, y la cantante, además de primo de. "Miguel hizo que el mundo fuera más brillante y divertido", dijo Clooney en un comunicado remitido a la revista 'Variety'."Hoy la historia marcará cambios gigantes en nuestro mundo, y muchos no recordarán que, en el mismo día,", indicó el célebre intérprete. "Su muerte", continuó, "se ha sentido profundamente en nuestra familia, tanto que los hechos monumentales palidecen en comparación. Te queremos, Miguel. Siempre lo haremos".Su papel más conocido posiblemente sea el del ambicioso y excesivo ejecutivo, un tipo de personaje al que volvería en cintas como 'Revenge', 'Traffic', 'DeepStar Six', 'Hot Shots! Part Deux' o la miniserie 'The Stand'., asimismo,. El responsable creativo de la serie, R. Scott Gemmill, señaló que la serie "ha perdido a un miembro querido". "Miguel era un hombre de enorme talento que poseía una potente presencia dramática en la pantalla, un retorcido sentido del humor y un corazón enorme", sostuvo.También trabajó en la serie original dey recientemente completó su participación en la nueva temporada del formato, de nuevo bajo las órdenes dee interpretando al agente delA Ferrer se le recuerda, asimismo, por su labor en series de televisión como 'Shannon's Deal', 'Broken Badges', 'Bionic Woman' y 'Desperate Housewives', y por prestar su voz a películas y series animadas como 'Mulan', 'Superman: The Animated Series', 'Robot Chicken', 'American Dad!' y 'The Spectacular Spider-Man', entre otras.Entre los títulos más destacados de su carrera cinematográfica destacan también las cintasMiguel Ferrer deja esposa y dos hijos.