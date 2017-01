Aparecen ruinas defensivas de las minas del Rey Salomón

Algunos creen que las legendarias minas del rey Salomón se encontraban entre los campos de fundición de cobre en el valle Timna de Israel.



Las condiciones áridas en Timna han permitido la asombrosa preservación de materiales orgánicos de 3.000 años de antigüedad, que han proporcionado a los arqueólogos de la Universidad de Tel Aviv (TAU) una ventana única en la cultura y las prácticas de una sofisticada sociedad antigua.Una fortificación militar avanzada -un complejo de guardia bien definido- desenterrado recientemente en Timna, que incluye establos de burros, apunta al sistema de defensa altamente organizado de la comunidad y la dependencia significativa del comercio de larga distancia. La investigación fue publicada recientemente en The Journal of Archaeological Science: Reports.La fortificación data de los reinados de los reyes David y Salomón en el siglo X aC."Aunque no hay una descripción explícita de las minas del Rey Salomón en el Antiguo Testamento, hay referencias a los conflictos militares entre Israel y los edomitas en el Valle de Arava", dice en un comunicado el Dr. Erez Ben-Yosef del Instituto de Arqueología de la TAU y uno de los líderes del equipo de investigación y excavación de Timna."Según la Biblia, David viajó cientos de kilómetros desde Jerusalén y se involucró en un conflicto militar en el desierto, abatiendo a 18.000 edomitas en el Valle de Salt". Ahora, habiendo encontrado evidencia de medidas defensivas -una fortificación sofisticada- comprendemos lo que debe haber estado en juego para él en esta remota región: el cobre."El cobre era un producto raro y muy difícil de producir", y por tanto codiciado continúa el Dr. Ben-Yosef. "El descubrimiento de la fortificación indica un período de grave inestabilidad y amenazas militares en ese momento en la región".En la inusitada fortificación de dos estancias, ubicada en uno de los mayores campos de fundición en el valle de Timna, los investigadores también encontraron evidencia de un complejo sistema de comercio de larga distancia que probablemente incluía la meseta norte de Edomita, la llanura costera mediterránea y Judea. El complejo ofrece acomodo para animales de tiro y otros animales. De acuerdo con los análisis precisos de polen, semillas y fauna, fueron alimentados con heno y orujo de uva - sustento de alta calidad que debe haber llegado desde cientos de kilómetros de distancia.