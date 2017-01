Facebook se cae y Twitter se llena con #FacebookDown

"Se ha producido un error". Este es el mensaje de Facebook con el que se han encontrado los administradores de páginas al intentar acceder a la red social sobre las 18.00 de este viernes.



Probablemente no lo hayas notado, pero los 'community manager' sí. Durante, el servicio ha estado suspendido para los gestores de contenido social pero no ha afectado al resto de los usuarios. La caída del servidor ha afectado, además de aY como no solo de una red social vive el hombre, los usuarios de Facebook se han pasado a, donde han bromeado sobre la caída del servidor con el hashtag