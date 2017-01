Resiliencia o el conocimiento para salir fortalecido de la adversidad

Viktor Frankl era un médico vienés que tenía 37 años cuando, por ser judío, fue deportado junto a su mujer y sus padres al campo de concentración de Theresienstadt. Ninguno de los tres sobrevivió al primer año, pero Frankl aún pasaría por Auschwitz, Kaufering y Dachau antes de ser liberado en 1945. Este superviviente del Holocausto es «el mejor ejemplo de resiliencia» para la psiquiatra Rafaela Santos, autora del libro ‘Levántate y lucha’ y presidenta del Instituto Español de Resiliencia (IER).



no solo aguantando, sino sacando de las dificultades los recursos personales para salir fortalecido», explica la doctora Santos. «Estadísticamente está demostrado quedesde la muerte de un ser querido, a un diagnóstico duro, o la pérdida del puesto de trabajo; podemos verlo todo como una fatalidad, o afrontarlo», afirma Santos.para superar el miedo, y así vemos que podremos soportar otras cosas que nos lleguen, y salir fortalecidos y mejores», añade la psiquiatra.Resiliencia deriva del latín ‘resilere’, que quiere decir ‘saltar, rebotar’. Siguiendo esa etimología, la doctora Santos afirma que la resiliencia significaque, después de un impacto fuerte,«De todo un poco -explica la doctora-, hay personas que tienen más capacidad para ello, incluso genética, y son más adaptables.y la flexibilidad es una actitud imprescindible para la resiliencia. Pero lo bueno es que todo el mundo puededesarrollarla, porque, afirma Santos.

Aporta salud mental

Pero no es obligatorio sufrir un trauma para crecer., afirma la doctora Santos.que debemos perseguir, ya que es buena para todo el mundo», afirma la experta.Además, desde un punto de vista neurológico «no tener miedos desarrolla las vías de recompensa de nuestro cerebro», dice Santos. Se podría decir quey, al igual que ocurre cuando segregamos endorfinas, damos a nuestro cuerpo herramientas para ser más feliz.Desarrollar nuestra resiliencia es posible ya que, como la ciencia ha demostrado, el cerebro humano posee la plasticidad neuronal suficiente para modificarse.y no sentirlo como un obstáculo que nos paraliza.Lo que nos pasa puede ser injusto, puede ser incluso algo terrible, pero no vale de nada quedarse encerrado en ese sentimiento.te hace quedarte atrapado», afirma la psiquiatra Rafaela Santos.. Tras el trauma puede llegar la: «No hay que pensar en lo que he perdido, sino en lo que me queda», subraya Santos. La flexibilidad será cualidad indispensable.«Debemos apoyarnos en nuestras fortalezas y trabajar las debilidades para decidir hacia donde enfocar nuestra vida», dice Santos. Será fundamental el apoyo de nuestro entorno: amigos, familia, etc. Santos señala otro punto clave: «lo que más aporta es, que es algo que ya dijo Viktor Frankl, quien era también psiquiatra».