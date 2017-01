Pensamiento tuit

Por eso me pasma comprobar que un magistrado del Tribunal Supremo (Salas Carceller, civilista) se expresa habitualmente en ese medio: produce estupefacción que alguien que hasta ahora parecía discreto –elaboraba sentencias, pronunciaba conferencias en Ausbanc y opinaba sobre tasas judiciales, desahucios y otros asuntos de su especialidad– decida manifestar su pensamiento por este procedimiento a base de píldoras. No por nada se llaman tuits, o sea, piadas.

El alto magistrado ha recurrido a los píos o comprimidos mentales para dilucidar si las agresiones de los varones a sus parejas femeninas eran actos machistas en sí o se debían a la innata maldad humana, a la superior fuerza física que, usualmente, distingue al varón o a qué otras posibles causas, sueltas o combinadas. Razonar el caso con un pío de 140 pulsaciones es un gesto que incurre claramente en memez.Más asombro, todavía, causa la secuela del pío: comparece para dar explicaciones sobre esas simplezas suyas en una televisión obviamente hostil a su postura (La Sexta) y, acaso, a su persona. Sus agudos periodistas con certeza conocen ciertos enredosos embrollos que, en su día, llevaron al magistrado, de perfil conservador, a la Sala Especial del 61; esto es, al lugar judicial en que se dilucidan los casos en relación con la Ley de Partidos Políticos. Aquellos hechos, que no fueron tan claros como deberían haber sido, están al alcance de cualquier memoria, histórica o no. En la entrevista, como era de prever, los avezados tertulianos (Mendizábal, Berlín, Prado), mucho más sueltos y rápidos que él, tacharon sus ideas de rancias, obtusas y detestables y le propinaron una buena zurra en términos de dialéctica televisiva, con abuso de número y dominio del medio. Fue una paliza macluhaniana.Al final, le dieron –muy sinceramente– las gracias por prestarse dócilmente al vapuleo.Merecido lo tuvo, no en razón de lo que piense, sino de cómo elige comunicarlo.

El concejal bolchevique

Otro caso de personaje que pía es el del concejal zaragozano Alberto Cubero. Sus piadas baten marcas. Como a un nuevo Tito Monterroso del tuit, le sobran para piar casi la mitad de los caracteres permitidos. Así, esta perla sobre la revolución soviética de 1917, de la que se cumplirán cien años en otoño: "Un siglo después toca recuperar los valores de Octubre, y los principios bolcheviques". Sobresaliente en cortedad: aún le quedaban 55 espacios.El primero de esos valores es, desde 1903 (Lenin), el de la dictadura del proletariado. El ‘principio’ de por sí no es bolchevique, claro, ya que data formalmente de 1850 y, en su forma común, lo acuña Karl Marx.Este concejal ahorrador y contundente recurre a la misma práctica economizadora en esta otra condensación: "La verdad es revolucionaria, que decía Fidel". Para seguir en su línea, se salta a Despard (1912), a Gramsci (‘L’Ordine Nuovo’, 1919) y, según como se entienda, incluso a Juan el evangelista (8,32). Lo dijeron antes que Fidel, aunque para saberlo procede haber leído un poco.Con ese patrón de pensamiento piante, ha de resultarle costosa la tarea que se ha impuesto de municipalizar velis nolis al proletariado... y casi cualquier otra.

El sindicalista neutral

Lo del magistrado que pía es del todo asombroso. Lo del concejal, más bien divertido. Pero lo de veras pasmoso sucede con el líder nacional (¿?) de la Unión General de Trabajadores. Sin necesidad de gorjear trinos prensados, el secretario general de la UGT insiste una y otra vez en la defensa del llamado ‘derecho a decidir’ y reitera su apoyo a un referéndum sobre la independencia de Cataluña "pactado con el Estado". Pepe (así consigna su nombre) Álvarez es partidario de que en Cataluña, y solo allí, se vote la unidad o la fractura de España y de que el Estado niegue por vía de hecho la vigencia de principios constitucionales básicos.Puede uno imaginar lo que diría Pablo Iglesias (Posse), que fundó en 1888, precisamente en Barcelona, la histórica organización obrera. El Tribunal Constitucional alemán acaba de negar la posibilidad de un proceso secesionista en ningún Estado federal particular. Nada dicen los apesadumbrados exsecretarios (Redondo Urbieta, Méndez) ni otros líderes de UGT sobre esta posición localista, anómala en un sindicato que no es un partido político, pero al que Álvarez ha situado en un plano similar al de sindicatos como CSC, LAB o ELA. Indalecio Prieto rugirá en su tumba. Añade, eso sí, Pepe Álvarez que en la consulta actuará "de modo neutral". Menudo alivio.Queda claro que algunos no necesitan Twitter para piar por todo lo alto.