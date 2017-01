"Menos es más", la clave para acertar con los regalos del Día de Reyes

"Menos es más" es la frase utilizada por los expertos para animar a los padres a evitar el exceso de regalos en el Día de Reyes con el objetivo de que los más pequeños aprendan a valorarlos y puedan disfrutarlos plenamente.



En esta campaña navideña, la Asociación Española de Fabricantes de Juguetes espera recuperar las cifras de ventas anteriores a la crisis económica y alcanzar en 2016 un crecimiento del 7 % con respecto a 2015.Losson las muñecas que aprenden a hablar con los niños, los juegos de mesa, las mascotas interactivas, los vehículos montables y los corre-pasillos para niños de cero a tres años, según los fabricantes., en los entornos familiares amplios de abuelos, tíos y primos y, afirma la coach y consultora Noelia López-Cheda, quien invita a reflexionar sobre lo que los niños pueden necesitar por su edad y no dejarse llevar por lo bien que quedará un gran número de paquetes.Antes de apostar por los videojuegos, que lo único que hacen es "alterar la cabeza", López-Cheda"Deberíamos tener en cuenta que, en general, los adultos tenemos una capacidad extraordinaria para adaptarnos rápidamente a lo que tenemos alrededor. Dejamos de sorprendernos con mucha velocidad. Anhelamos algo, pero en cuanto lo conseguimos nos acostumbramos muy rápido y los niños, muchísimo más", explica.Para evitar que la emoción les dure apenas unos segundos, la consultora plantea queEl número adecuado de regalos, en su opinión, dependerá del sentido común de cada familia, de las personas que intervengan, de su significado, de su valor sentimental o del esfuerzo que hayan supuesto.El psicólogo Alberto Soler coincide en señalar que,, no saben a qué atender y cada regalo adicional lo que hace es devaluar el resto".Soler subraya que el exceso les impide disfrutar verdaderamente de nada porque no pueden prestar atención a todo y tienen que dejar de lado algunas cosas. Por ello, destaca,que haya comunicación, que haya una negociación y que haya un acuerdo sobre quién hace qué tipo de regalos para evitar la saturación".Además de juguetes u objetos para llevar al colegio, se pueden regalar experiencias, sensaciones y planes, como entradas para un espectáculo o una merienda con los tíos o los abuelos, sugiere Soler., porque estimulan su creatividad, y aboga por introducir lo más tarde posible los juegos electrónicos o informáticos.En el caso de los adolescentes, indica, cuando se trata del, "nunca jamás se debe regalar sin que venga acompañado de unen el cual se, bajo qué condiciones y en qué momento se puede llegar a perder temporal o definitivamente el derecho de uso de ese dispositivo".y quizás va a aprender a disfrutar de otras cosas", remarca el psicólogo.Ambos consideran queporque "hay mil opciones, favorece el desarrollo de la imaginación y la adquisición de velocidad lectora". En el caso de los niños más pequeños que no saben leer, un libro implica compartir tiempo con sus padres, con sus abuelos o con otros familiares.