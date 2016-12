Un empresario chino paga más de 3 millones de euros por tener sexo con Megan Fox

Yu Martin Xu , un empresario chino, que creía que con dinero podría conseguirlo todo, se quedó hace unos días, compuesto y sin novia, o mejor dicho, sin acompañante sexual, ya que después de pagar una cantidad millonaria para acostarse con Megan Fox, descubrió que todo era un timo por parte de una conocida agencia de 'scorts', que utilizaba como cebo a rostros tan conocidos como el de la artista americana.



El empresario Yu "Martin" Xu pagó más dea la firma Royal Court Escort de Sídney para acostarse no solo con la protagonista de 'Transformers', Megan Fox , sino también con otras celebridades como la actrizEl día de la cita, ninguna de ellas acudió y el empresario ha decidido demandar a la compañía para tratar de recuperar su dinero, tal y como aseguran en el periódico 'The Daily Mail'. "Ellos me iban a proporcionar acompañantes femeninas de prestigio internacional p", declara en el escrito judicial.Según las mismas fuentes, el engañado empresario pagó primero unay después realizó otros abonos hasta completar los 3,5 millones. Por ese precio, indica que se le garantizó